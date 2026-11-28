Chính phủ cam kết minh bạch và nhất quán trong cải thiện môi trường đầu tư. Ảnh minh họa/VnEconomy

Sáng 27/11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026). Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, cần khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều này đặt ra cho thị trường chứng khoán một sứ mệnh mới với yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới tham dự sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn

THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NỀN KINH TẾ

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, Việt Nam không chỉ cần một thị trường chứng khoán có quy mô lớn, thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là một thị trường có khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia.

“Phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ phiên giao dịch đầu tiên năm 2000 chỉ có hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP.

Hiện số lượng công ty đại chúng đã lên tới hơn 1.500, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư; giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường.

Chính phủ cam kết minh bạch và nhất quán trong cải thiện môi trường đầu tư. Ảnh minh họa/VnEconomy

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, những kết quả ấn tượng đó không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán mà còn là minh chứng sinh động cho những đóng góp của thị trường trong việc thay đổi phương thức huy động và phân bổ nguồn lực của nền kinh tế. Thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; mở rộng cơ hội đầu tư, tích lũy tài sản cho người dân và kết nối nền kinh tế Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu.

CỦNG CỐ NIỀM TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, TẠO CHUYỂN BIẾN THỰC CHẤT CHO THỊ TRƯỜNG

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell vào tháng 9/2026 là dấu mốc quan trọng. Khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam đã củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam nhất quán trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Việt Nam mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn, mà cả tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những đối tác có tầm nhìn dài hạn, cùng đồng hành với sự phát triển của Việt Nam.

Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi để các nguồn lực được phát huy hiệu quả, các cơ hội được chuyển hóa thành giá trị và những thành quả phát triển được chia sẻ hài hòa, bền vững.

“Mỗi bước cải cách phải tạo ra chuyển biến thực chất cho thị trường, mỗi chính sách phải góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và mỗi bước phát triển của thị trường chứng khoán phải đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.