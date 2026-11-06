Chính phủ Bỉ nối lại đàm phán ngân sách nhằm giải quyết khủng hoảng

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo Văn phòng Nhà vua Bỉ, các cuộc đàm phán sẽ được nối lại ngay lập tức, trong bối cảnh các đối tác trong liên minh cầm quyền nỗ lực thu hẹp bất đồng để đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng chính phủ và khả năng phải tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Trong khi đó, Hoàng gia Bỉ cho biết Nhà vua Philippe đã không chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng De Wever, đồng thời cho liên minh cầm quyền thêm thời gian để thảo luận về dự thảo ngân sách mới với các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Trong các cuộc trao đổi với Nhà vua trong tuần này, đại diện các đảng đều thể hiện thiện chí thỏa hiệp. Do đó, Thủ tướng De Wever đã được giao nhiệm vụ khởi động vòng đàm phán mới và báo cáo kết quả với Nhà vua vào ngày 16/11.

Trước đó, ngày 2/11, Thủ tướng De Wever đã đệ trình đơn từ chức lên Nhà vua Philippe sau khi các bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ liên bang không đạt được thỏa thuận về ngân sách. Cuộc họp nội các thu hẹp, bắt đầu từ tối 1/11, kết thúc vào khoảng 1h sáng 2/11 (giờ địa phương) mà không đạt kết quả.

Liên minh cầm quyền mang tên “Arizona”, gồm 5 đảng là Liên minh Flemish mới (N-VA), Phong trào Cải cách (MR), Les Engagés, Vooruit và CD&V, lên nắm quyền từ tháng 2/2025.

Trong nhiều tháng qua, các đảng trong liên minh bất đồng về kế hoạch điều chỉnh ngân sách trị giá 10 tỷ euro (tương đương 11,2 tỷ USD) đến năm 2029, thông qua các biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng nguồn thu. Đảng N-VA của Thủ tướng De Wever và đảng MR chủ trương ưu tiên cắt giảm chi tiêu, trong khi các đối tác trung tả và trung dung muốn tăng đóng góp từ nhóm người có thu nhập cao.

Bế tắc ngân sách diễn ra trong bối cảnh Bỉ chịu sức ép phải đưa thâm hụt ngân sách trở lại ngưỡng quy định của Liên minh châu Âu (EU), trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong những tháng gần đây. Thủ tướng De Wever từng cảnh báo nguy cơ hình thành vòng xoáy nợ công và chi phí lãi vay, khiến chính phủ có thể phải tiếp tục vay nợ để thanh toán lãi các khoản nợ hiện có.

Nhà kinh tế học Bruno Colmant cũng cảnh báo việc không đạt được thỏa thuận ngân sách có thể làm gia tăng lo ngại trên thị trường tài chính, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng triển khai các cải cách cơ cấu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.