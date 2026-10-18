Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh

Sáng 18/10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội sáng 18/10. (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, dự án đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau) với chiều dài 3.183km (tuyến chính dài 2.499km, nhánh phía Tây dài 684km), quy mô từ 2-6 làn xe; đến hết năm 2026 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh.

Về mục tiêu, nhằm tạo sự liên thông ở khu vực phía Tây Tổ quốc và sự liên hệ chặt chẽ ba miền Bắc - Trung - Nam; hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng để khai thác tiềm năng ở phía Tây Tổ quốc; giảm tải cho quốc lộ 1; bảo đảm giao thông thông suốt, góp phần bảo đảm phòng thủ biên giới, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Về kết quả đạt được, Bộ trưởng Xây dựng cho biết mục tiêu nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với quy mô từ 2 làn xe đến năm 2020 đã hoàn thành 2.465 km; giai đoạn từ năm 2021-2026 tiếp tục đầu tư 191,5km, đảm bảo mục tiêu nối thông toàn tuyến.

Về thực hiện mục tiêu sau năm 2020 tiến hành nâng cấp các đoạn, tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc, Chính phủ đã triển khai đầu tư hơn 770km đường cao tốc, bao gồm khoảng 482km đi trùng cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Diễn Châu (Nghệ An) đến Túy Loan (Đà Nẵng) và khoảng 295km cao tốc Bắc - Nam phía Tây và các tuyến cao tốc khác đi qua các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nguyên cũng như đầu tư các tuyến nhánh kết nối với các cửa khẩu lớn (như cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng; cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi...) nhằm tăng cường tính kết nối vùng miền, thúc đẩy năng lực giao thương quốc tế với các nước láng giềng.

Theo đó, dự án đã cơ bản hoàn thành nối thông tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) quy mô tối thiểu 2 làn xe, góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược của đất nước là hoàn thành 5.000km đường bộ cao tốc vào năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo trước Quốc hội sáng 18/10. (Ảnh: Media Quốc hội).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình triển khai dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế từ công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư đến giai đoạn khai thác. Các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đã được Chính phủ phân tích, làm rõ.

Trong quá trình triển khai, một số dự án thành phần phải điều chỉnh tiến độ, quy mô, chi phí đầu tư do một số nguyên nhân như: Năng lực dự báo và quản trị rủi ro của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động thị trường, đặc biệt là về vật liệu và biến động giá.

Công tác khảo sát, lập dự án tại một số ít dự án chưa triệt để, giải pháp thiết kế chưa tối ưu dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thi công làm kéo dài thời gian và phát sinh chi phí đầu tư.

Sự thiếu quyết liệt của một số địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ bàn giao mặt bằng chậm, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công các dự án.

Theo Bộ trưởng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Chính phủ đã đúc kết được các bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng cơ chế, chính sách; công tác quy hoạch; huy động nguồn lực; áp dụng các công nghệ mới, chuyển đổi số và tổ chức, thực hiện; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về kết thúc việc thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh gồm các nội dung: Thông qua Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Giao Chính phủ khẩn trương hoàn thành thủ tục quyết toán các dự án thành phần đã đưa vào khai thác; chậm nhất đến hết năm 2027 hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán và chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe.

Rà soát, cân đối sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư đoạn Cổ Tiết - Yên Bái; triển khai các đoạn tuyến trên đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, phù hợp nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư.

Chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông (trong đó bao gồm các dự án BOT trên đường Hồ Chí Minh), bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.