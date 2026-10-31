Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm tình hình kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, ngày 31/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thực hiện ngân sách nhà nước.

Kết thúc phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính trả lời các vấn đề đại biểu quan tâm. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trình bày các giải pháp lớn, đột phá nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và các mục tiêu năm 2027, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Nguồn: TTXVN