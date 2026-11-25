Ngân sách trung ương bố trí tối đa 61.394 tỷ đồng cho Vành đai 5

Nghị quyết nêu rõ: Triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (dự án) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/2026/QH16 ngày 24/8/2026 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, chất lượng, tiến độ công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, cụ thể như sau:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần (tại các Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo nghị quyết này). Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hình thức đầu tư các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Quy hoạch các vành đai của vùng Thủ đô, trong đó vành đai 5 ở ngoài cùng.

Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc (khoảng 116 km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên), không được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư xây dựng đường song hành.

Theo nghị quyết, Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể; hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề kỹ thuật chuyên ngành (quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật…) và đôn đốc các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản trong quá trình thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ Xây dựng và các cơ quan chủ quản; chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chủ quản xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các dự án thành phần.

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng và trách nhiệm của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Giao Bộ Công Thương điều phối vật liệu cho đường Vành đai 5

Trong khi đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh để ưu tiên cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án thành phần trước tháng 9 năm 2027.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoáng sản phục vụ dự án theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản và các cơ chế, chính sách đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương di dời công trình hạ tầng kỹ thuật do Bộ Công Thương quản lý bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu dự án.

Cung cấp, hướng dẫn khai thác thông tin về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và các khu vực khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương có liên quan đến dự án khi có đề nghị của cơ quan chủ quản (thực hiện các dự án thành phần) hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên; đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ yêu cầu của các dự án thành phần.

Về tiến độ thực hiện dự án, nghị quyết nêu rõ: Chuẩn bị đầu tư dự án từ năm 2026; thực hiện dự án từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035, trong đó:

Đối với các dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc dài khoảng 116 km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030:

Cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào vận hành, khai thác năm 2031. Cụ thể: tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần hoàn thành trong quý II năm 2027; thực hiện các công việc tiếp theo để khởi công công trình trong tháng 9 năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên chủ động triển khai dự án thành phần đường song hành sử dụng vốn ngân sách địa phương, đảm bảo an toàn thuận lợi khi đưa tuyến cao tốc vào khai thác, sử dụng. Đối với các dự án thành phần còn lại: Triển khai hoàn thiện, đồng bộ với toàn dự án trước năm 2035.

Theo Nghị quyết số 38/2026/QH16, dự án có chiều dài khoảng 349 km, đi qua địa phận 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỷ đồng.