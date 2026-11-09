Chính phủ ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10/2026

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Nghị quyết nêu, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn rủi ro, tác động bất lợi đến triển vọng tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, nhất là trước tác động lớn từ bên ngoài và diễn biến bất thường của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Trước tình hình đó, trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tình hình, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động chuẩn bị, tổ chức tổng kết công tác năm 2026 thiết thực, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027, trong đó đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp đột phá của bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/11/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV và năm 2026, rà soát, xác định rõ dư địa và khả năng đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, kịp thời có biện pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, điều chuyển vốn theo thẩm quyền từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; đôn đốc hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án theo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Theo dõi sát tình hình trong nước, quốc tế, diễn biến lãi suất, tỷ giá; chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng; bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, kiểm soát rủi ro, nợ xấu.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý hiệu quả nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.

Quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng

Kiểm soát CPI bình quân cả năm trong khoảng 4,5%; rà soát các yếu tố tăng giá theo ngành, địa bàn, nhất là hàng hóa thiết yếu, có nhu cầu lớn dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán để có giải pháp kiềm chế lạm phát, không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không để gián đoạn nguồn cung; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng... Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc trực tiếp với các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố lớn để kiểm soát chặt chẽ giá trên địa bàn.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng số... Thúc đẩy khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành kinh tế mới, công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số...

Phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc vào lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, xác định rõ phương án, trách nhiệm, thời hạn giải quyết và sớm đưa vào khai thác.

Tập trung đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, giảm giá, đa dạng hóa xúc tiến thương mại, phân phối hàng hóa sản xuất trong nước, khai thác nhu cầu mua sắm, du lịch dịp cuối năm; tổ chức tốt Hội chợ quốc gia.

Đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường còn dư địa, giảm mạnh nhập siêu, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật, nghị quyết; chuẩn bị tốt phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Khẩn trương thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương; khắc phục bất cập về phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin... bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Xem cho tiết Nghị quyết số 353/NQ-CP tại đây.