Chính phủ ban hành nghị định mới quy định chi tiết quản lý hoạt động xây dựng

Về phạm vi điều chỉnh, nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (Luật Xây dựng năm 2025), bao gồm: Cơ quan chuyên môn về xây dựng; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng; điều kiện làm chủ đầu tư của cơ quan, tổ chức được giao; trình tự đầu tư xây dựng; quy hoạch được sử dụng làm căn cứ lập dự án; điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi, hủy và công khai giấy phép xây dựng…

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. (Ảnh minh họa).

Về nội dung giao chủ đầu tư, nghị định nêu rõ: đối với dự án đầu tư công, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc làm chủ đầu tư (Ban quản lý dự án)

Trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc có nhưng tại thời điểm giao chủ đầu tư, Ban quản lý dự án không có đủ khả năng thực hiện, người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức khác làm chủ đầu tư khi đáp ứng các điều kiện cụ thể được quy định tại Nghị định này.

Đối với dự án đầu tư công phục vụ mục đích bảo trì, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình xây dựng, người quyết định đầu tư được giao cơ quan, tổ chức quản lý sử dụng làm chủ đầu tư khi cơ quan, tổ chức đó đáp ứng một trong các điều kiện được quy định cụ thể tại Nghị định này.

Nghị định đã nêu rõ trình tự đầu tư xây dựng dự án, trình tự công việc cụ thể trong các giai đoạn chuẩn bị dự án, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng.

Trình tự đầu tư xây dựng dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách, công trình tạm và dự án đầu tư công đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 69, 70, 71 và 72 nghị định này.

Trình tự đầu tư xây dựng của dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, trình tự đầu tư xây dựng được thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư (nếu có) và nội dung quy định của hợp đồng.

Về áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng, nghị định quy định, đối với các công trình xây dựng mới từ cấp II trở lên, việc áp dụng thực hiện từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Đối với các công trình xây dựng mới từ cấp II trở lên, việc áp dụng BIM thực hiện từ giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Đối với các công trình không phải là công trình xây dựng mới từ cấp II trở lên, khuyến khích chủ đầu tư chủ động áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng và cung cấp tệp tin BIM theo quy định tại Nghị định này.

Quy hoạch được sử dụng làm căn cứ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật là một trong các quy hoạch sau: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch không gian ngầm hoặc quy hoạch chung đô thị; quy hoạch chi tiết ngành về kết cấu hạ tầng; quy hoạch tỉnh; quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích…

Việc cấp phép xây dựng phải tuân thủ quy định về điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 44 Luật Xây dựng năm 2025. UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp III, cấp IV, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn do mình quản lý.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy phép xây dựng cho các công trình được đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trong phạm vi được giao quản lý. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho các công trình trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng quy định tại các khoản nêu trên…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026. Kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng hết hiệu lực thi hành.