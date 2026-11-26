Nghị định quy định nhiều cơ chế đặc biệt trên các lĩnh vực tổ chức bộ máy, quy hoạch, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tạo cơ sở để thành phố chủ động hơn trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền.

Tăng tính chủ động trong xây dựng cơ chế, chính sách

Theo Nghị định 422, các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt được áp dụng cho thành phố Đồng Nai bao gồm 6 nhóm nội dung lớn: tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh xã hội; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt.

Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình tổ chức, quản lý và phát triển thành phố, tạo cơ sở để Đồng Nai khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Nghị định 422/2026/NĐ-CP tạo cơ sở để Đồng Nai khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Một không gian đô thị ven sông Đồng Nai. Ảnh: CTV

Một nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thành phố. Theo đó, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với những cơ chế, chính sách đặc biệt áp dụng cho Đồng Nai.

Việc xây dựng, ban hành các văn bản này phải tuân thủ quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và các nguyên tắc được quy định tại nghị định. Đồng thời, chính quyền thành phố phải đánh giá sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý và tác động của chính sách; xác định rõ mục tiêu, dự kiến, cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, dự thảo văn bản phải được tham vấn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan; lấy ý kiến của những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn, góp ý cũng phải được thể hiện trong hồ sơ dự thảo văn bản.

Quy định này đặt ra yêu cầu vừa phát huy tính chủ động, linh hoạt của thành phố trong cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, vừa bảo đảm tính minh bạch, chặt chẽ và trách nhiệm trong quá trình thực thi chính sách.

Mở rộng liên kết phát triển vùng đô thị đặc biệt

Nghị định 422 cũng xác định thành phố Đồng Nai là địa phương trong vùng đô thị đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong vùng đô thị đặc biệt; thực hiện các cơ chế, chính sách áp dụng đối với địa phương trong vùng đô thị đặc biệt theo quy định tại Mục 7 Chương II của Luật Phát triển đô thị.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường phối hợp giữa Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng, hướng đến khai thác lợi thế liên kết, hỗ trợ phát triển đô thị và kinh tế khu vực.

Nghị định 422/2026/NĐ-CP xác định thành phố Đồng Nai là địa phương trong vùng đô thị đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Cầu Phước An - cây cầu dây văng thứ 2 kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị hoàn thành. Ảnh: Công Nghĩa

Cùng với việc phân quyền, nghị định nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền thành phố trong tổ chức thực hiện. HĐND thành phố có trách nhiệm giám sát việc thi hành Luật Phát triển đô thị, các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị và nghị định này; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định.

UBND thành phố có trách nhiệm hằng năm báo cáo Chính phủ, HĐND thành phố về việc thi hành Luật Phát triển đô thị, các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành và nghị định này. HĐND, UBND, Chủ tịch UBND các cấp của thành phố cũng phải bảo đảm việc giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên Mặt trận theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Đồng thời, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND các cấp của thành phố có trách nhiệm giải trình với cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật Phát triển đô thị hoặc trong trường hợp Chính phủ yêu cầu.

Nghị định số 422 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2026. Riêng các chính sách ưu đãi thuế quy định tại một số khoản của Điều 39 Luật Phát triển đô thị được áp dụng đối với thành phố từ kỳ tính thuế năm 2027.