Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó đặt trọng tâm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút dòng vốn chất lượng cao và tăng liên kết với khu vực kinh tế trong nước.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hướng tới thể chế hóa và triển khai đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 10-NQ/TW; đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Mục tiêu là phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng hiệu quả, bền vững, đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh trong thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chính phủ yêu cầu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, hải quan, thương mại, cạnh tranh, ngoại hối, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, dữ liệu, lao động, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát hiện các quy định chồng chéo, không phù hợp và điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương phải ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh; thực hiện liên thông giữa các cơ quan, quản trị đầu tư trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo.

Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật công bằng, minh bạch theo cơ chế thị trường trong khai thác và sử dụng nguồn lực quốc gia; tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư, xử lý vi phạm và thu hồi ưu đãi đối với trường hợp không thực hiện đúng cam kết.

Bộ Tài chính được giao xây dựng cơ chế hậu kiểm, đánh giá định kỳ việc thực hiện cam kết đầu tư; ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, đóng góp lớn cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, đào tạo và sử dụng nhân lực Việt Nam, phát triển nhà cung ứng trong nước, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính sẽ rà soát và công bố danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo hướng nới lỏng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên thu hút đầu tư; nghiên cứu đề xuất chỉ giữ lại những ngành, nghề thực sự cần hạn chế vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Về nhân lực, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách cho phép địa phương sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đào tạo lao động tại cơ sở đào tạo của doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng năm 2045, gắn đào tạo với nhu cầu của các ngành, lĩnh vực ưu tiên và dự án chiến lược.

Đối với định hướng thu hút đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ vượt trội, quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và linh hoạt cho các dự án cốt lõi ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài. Việc ưu đãi, hỗ trợ được gắn với kết quả thực hiện cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo lao động, giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Các địa phương đồng thời phải xây dựng danh mục dự án ưu tiên phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển; ưu tiên dự án chất lượng cao, có khả năng lan tỏa, kết nối với doanh nghiệp nội địa và góp phần phát triển các cụm liên kết ngành, hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ.