Chính phủ ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho EVN

Chuyển giao tài sản điện lực theo giá trị sổ sách

Theo Nghị định, Hội đồng thành viên EVN được quyết định việc chuyển giao dự án đầu tư, tài sản và công trình điện lực giữa Tập đoàn với các công ty con do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ. Việc chuyển giao thực hiện theo nguyên trạng, căn cứ giá trị sổ sách, không đánh giá lại tài sản; đồng thời ghi tăng, giảm vốn theo quy định.

Nghị định số 407/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026 quy định cơ chế hoạt động và quản lý tài chính đặc thù đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đối với tài sản cố định thuộc công trình điện lực được cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá lại hoặc công trình đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được chuyển giao, EVN có trách nhiệm xác định tuổi thọ thiết kế, tuổi thọ thực tế và thời gian trích khấu hao mới.

Riêng công trình điện lực đầu tư theo phương thức PPP, sau khi hoàn tất bàn giao, tiếp nhận, EVN tạm ghi tăng tài sản và vốn đầu tư của chủ sở hữu theo quy định về chuyển giao công trình điện là tài sản công. Trường hợp không có thông tin về nguyên giá và giá trị còn lại, giá trị công trình được tạm xác định bằng 20% tổng vốn đầu tư; giá trị từng hạng mục được phân bổ theo tiêu chí phù hợp với thực tế bàn giao. Sau đó, EVN thực hiện các bước xác định giá trị chính thức theo quy định.

Với khoản tiền và tài sản nhận được từ chính sách hỗ trợ bồi thường di dời, sắp xếp, hạ ngầm công trình điện lực, EVN ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu sau khi trừ các chi phí liên quan. Ngược lại, tài sản phải tháo dỡ, di dời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được ghi giảm tài sản và vốn tương ứng với giá trị còn lại.

Cho phép phân bổ một số khoản chi phí đặc thù

Nghị định quy định cơ chế xử lý một số khoản chi phí phát sinh trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Theo đó, chênh lệch tỷ giá trong quá trình đầu tư các công trình điện lực thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được theo dõi lũy kế và phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính. Thời gian phân bổ tối đa 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động; đối với dự án quan trọng quốc gia, thời gian phân bổ không vượt quá thời hạn trả nợ khoản vay.

Chi phí công tơ điện được phân bổ trong thời gian tối đa 5 năm kể từ khi phát sinh, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của EVN. Đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố công trình điện lực, phần được phân bổ là giá trị còn lại sau khi trừ tiền bồi thường bảo hiểm và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Trường hợp sự cố do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, khiến EVN giảm lợi nhuận so với kế hoạch hoặc bị lỗ, Tập đoàn được phân bổ khoản chi phí khắc phục trong thời gian tối đa 3 năm kể từ khi phát sinh.

Đáng chú ý, Nghị định quy định việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý chi phí đầu tư thất bại tại các dự án, công trình điện lực có tính đặc thù, rủi ro cao. Các khoản chi phí này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ chế áp dụng đối với dự án không thể tiếp tục triển khai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch hoặc ban hành, sửa đổi chính sách làm thay đổi điều kiện đầu tư và trực tiếp dẫn đến việc dự án không còn đủ điều kiện thực hiện.

Để xác định các khoản chi phí đầu tư thất bại, EVN phải có hồ sơ chứng minh nguyên nhân dự án không thể triển khai, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng và giá trị đã thực hiện. Giá trị chi phí phải được kiểm toán độc lập xác nhận. Căn cứ báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần, Hội đồng thành viên EVN quyết định thời gian phân bổ, tối đa 5 năm kể từ khi phê duyệt đủ điều kiện quyết toán.

Nghị định cũng quy định chuyển tiếp đối với các công trình điện đầu tư theo phương thức PPP đã được bàn giao cho EVN trước ngày văn bản có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành xác định giá trị tài sản. Theo đó, Tập đoàn thực hiện tạm ghi tăng tài sản và vốn đầu tư của chủ sở hữu theo cơ chế mới, tính từ thời điểm nhận bàn giao.

Trong thời gian chưa ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung, quy chế tài chính và quy chế nội bộ, EVN được tiếp tục áp dụng các văn bản hiện hành nếu không trái với Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định tại Nghị định này.