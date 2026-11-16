Chính phủ ban hành cơ chế riêng về đầu tư mạo hiểm cho Viettel

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 404/2026/NĐ-CP quy định cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với một số doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu, cũng như các doanh nghiệp khác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, Chính phủ đã ban hành một số cơ chế hoạt động đặc thù áp dụng đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Cơ chế sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cho hoạt động đầu tư mạo hiểm

Theo quy định mới, Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel và các công ty con được phép sử dụng tối đa 5% thu nhập tính thuế hằng năm từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để triển khai các hoạt động đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 66 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15. Nguồn vốn này cũng được phép dùng để đầu tư, góp vốn vào Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và Quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương.

Đồng thời, doanh nghiệp có thể đầu tư thành lập hoặc cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thực hiện hoạt động đầu tư mạo hiểm thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp, đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo, hoặc thành lập, góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, các công ty được thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư mạo hiểm nêu trên bắt buộc phải có vốn góp chi phối của Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel, công ty con hoặc nhóm công ty mẹ, công ty con. Mục tiêu, chức năng cùng cơ chế hoạt động và quản lý của các đơn vị này được xây dựng dựa trên quy định của pháp luật áp dụng đối với Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và được quy định cụ thể tại Điều lệ công ty.

Nguyên tắc chuyển giao và xử lý vốn, tài sản nội bộ

Đối với việc chuyển giao vốn và tài sản giữa các doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ, quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng theo giá trị vốn, tài sản trên sổ kế toán tại thời điểm chuyển giao. Các đơn vị thực hiện ghi tăng, giảm vốn và tài sản theo giá trị trên sổ sách kế toán mà không phải thanh toán và không thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản.

Nguyên tắc xử lý vốn và tài sản nêu trên cũng được áp dụng khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách công ty trong hai trường hợp cụ thể.

Trường hợp thứ nhất là các công ty cả trước và sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trường hợp thứ hai là thực hiện sáp nhập giữa công ty con (là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ) với chính Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel. Nghị định số 404/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026.