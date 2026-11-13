Chính phủ ban hành cơ chế quản lý tài chính đặc thù cho EVN

Nghị định số 407/2026/NĐ-CP quy định cơ chế hoạt động và quản lý tài chính đặc thù đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh minh họa.

Nghị định được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ngày 12-11-2026, quy định việc chuyển giao tài sản, công trình điện lực, phân bổ một số khoản chi phí và xử lý chi phí đầu tư đối với các dự án không đủ điều kiện triển khai do thay đổi quy hoạch hoặc chính sách.

Hội đồng thành viên EVN quyết định việc chuyển giao dự án đầu tư, tài sản và công trình điện lực giữa EVN với các công ty con do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc chuyển giao thực hiện nguyên trạng theo giá trị sổ sách, không đánh giá lại và được ghi tăng, giảm vốn theo quy định.

Đối với công trình điện đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), sau khi tiếp nhận, EVN tạm ghi tăng tài sản và vốn đầu tư của chủ sở hữu. Trường hợp thiếu thông tin về nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản, giá trị công trình được tạm xác định bằng 20% vốn đầu tư. Sau đó, EVN thực hiện các bước xác định giá trị công trình theo quy định về chuyển giao, quản lý và sử dụng tài sản công.

Cơ chế này cũng áp dụng với các công trình PPP mà EVN đã nhận trước ngày nghị định có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành việc xác định giá trị để tạm ghi tăng tài sản và vốn đầu tư của chủ sở hữu. Giá trị tài sản được tạm ghi từ thời điểm nhận bàn giao.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư các công trình thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phản ánh lũy kế và phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính. Thời gian phân bổ chi phí tối đa là 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Riêng dự án quan trọng quốc gia, thời gian phân bổ không quá thời hạn trả nợ khoản vay.

Chi phí công tơ điện được phân bổ tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát sinh. Với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn làm giảm lợi nhuận so với kế hoạch hoặc khiến EVN bị lỗ, tập đoàn được phân bổ phần chi phí còn lại trong tối đa 3 năm sau khi trừ tiền bảo hiểm và các khoản hỗ trợ, nếu có. Thời hạn này tính từ thời điểm phát sinh chi phí.

Nghị định cũng cho phép xử lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế một số khoản chi phí đầu tư không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Quy định áp dụng với dự án, công trình điện lực có tính đặc thù, rủi ro cao, không đủ điều kiện triển khai do điều chỉnh quy hoạch hoặc do thay đổi chính sách tác động trực tiếp và mang tính quyết định đến điều kiện đầu tư.

Căn cứ báo cáo kiểm toán độc lập có ý kiến chấp nhận toàn phần về giá trị thanh quyết toán, EVN quyết định thời gian phân bổ tối đa 5 năm kể từ khi Hội đồng thành viên phê duyệt đủ điều kiện quyết toán.