Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai

Nghị định này quy định việc áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại Luật Phát triển đô thị cho thành phố Đồng Nai (Thành phố). Đối với cơ chế, chính sách không quy định tại Nghị định này, thành phố Đồng Nai thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền

Theo Nghị định, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp của thành phố Đồng Nai khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với cơ chế, chính sách được áp dụng theo quy định tại Nghị định này phải tuân thủ:

Nguyên tắc quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 3 của Luật Phát triển đô thị.

Việc giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm giải trình theo quy định tại Luật Phát triển đô thị.

6 nhóm cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt

Tại Điều 4 của Nghị định quy định cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt được áp dụng cho thành phố Đồng Nai, bao gồm:

1- Tổ chức bộ máy, chế độ công vụ quy định tại Điều 6 và Điều 9 của Luật Phát triển đô thị.

2- Quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị quy định tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15 và Điều 16 (trừ quy định tại điểm a khoản 1) của Luật Phát triển đô thị.

3- Phát triển kinh tế quy định tại các Điều 17, 20, 21, 22, 23 và 25 của Luật Phát triển đô thị.

4- Phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội quy định tại các Điều 26, 27, 28 và 29 của Luật Phát triển đô thị.

5- Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Phát triển đô thị.

6- Nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt quy định tại Điều 33 (trừ quy định tại điểm m khoản 5), Điều 34 (trừ quy định tại khoản 4), Điều 35, Điều 36 (trừ quy định tại điểm n và điểm o khoản 1), Điều 37 (trừ quy định tại điểm d khoản 1), Điều 38 và Điều 39 (trừ quy định tại điểm o khoản 1) của Luật Phát triển đô thị.

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền Thành phố

Nghị định quy định việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền Thành phố:

1- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với cơ chế, chính sách được áp dụng cho Thành phố quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định các nội dung tại khoản 2 Điều 7 của Luật Phát triển đô thị.

2- Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 nêu trên thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.

3- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 nêu trên có nội dung quy định khác với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Phát triển đô thị không áp dụng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực khác có liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 3 của Luật Phát triển đô thị.

4- Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 3 nêu trên phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

Đánh giá sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý của việc ban hành văn bản để quy định khác với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương; xác định rõ mục tiêu và dự kiến kết quả cần đạt được khi ban hành văn bản, cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Đánh giá sự phù hợp của văn bản với các nguyên tắc quy định tại Điều 2 của Nghị định này.

Đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo văn bản.

Thực hiện tham vấn dự thảo văn bản với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, truyền thông nội dung, đăng tải hồ sơ dự thảo văn bản và nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn, góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo văn bản.

Không áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, trừ trường hợp tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản hoặc bãi bỏ văn bản.

Mở rộng liên kết phát triển vùng đô thị đặc biệt

Về liên kết vùng, Nghị định nêu rõ thành phố Đồng Nai là địa phương trong vùng đô thị đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Đồng Nai tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và với địa phương khác thuộc vùng đô thị đặc biệt; thực hiện cơ chế, chính sách quy định áp dụng đối với địa phương trong vùng đô thị đặc biệt tại Mục 7 Chương II của Luật Phát triển đô thị.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2026./.