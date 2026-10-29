Chính phủ ban hành Chương trình hành động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga - Ảnh: CP

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi để kiều bào phát huy tiềm năng, thế mạnh và đóng góp cho đất nước

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 23-NQ/TW, Chương trình hành động nêu rõ, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa và quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể là tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; lồng ghép nội dung công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Việc triển khai phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bộ Ngoại giao chủ trì tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và Chương trình hành động, tăng cường công tác cộng đồng, đối ngoại nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào....

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi để kiều bào phát huy tiềm năng, thế mạnh và đóng góp cho đất nước. Chương trình đặt ra yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quốc tịch, xuất nhập cảnh, cư trú, nhà ở, đất đai, đầu tư, sở hữu tài sản, lao động, khoa học và công nghệ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế phù hợp để thu hút chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan được giao những nhiệm vụ cụ thể theo lĩnh vực phụ trách...

Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhóm nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường kết nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển trong nước. Chương trình chú trọng xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển mạng lưới chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và nhân tài người Việt Nam trên toàn cầu.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, năng lượng mới, vật liệu mới và các ngành công nghệ chiến lược.

Đồng thời, tăng cường kết nối mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và sự tham gia của kiều bào vào các chương trình, dự án phát triển đất nước.

Chương trình cũng khuyến khích, hỗ trợ người Việt Nam có năng lực tham gia các tổ chức quốc tế và cơ chế hợp tác khu vực, quốc tế...

Cùng với đó, phát huy vai trò của kiều bào trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường gắn kết với quê hương. Các nhiệm vụ tập trung vào hỗ trợ dạy và học tiếng Việt, xây dựng giáo trình, học liệu số, nền tảng học trực tuyến, đào tạo giáo viên và tình nguyện viên; thúc đẩy đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống.

Phát huy vai trò chủ thể của người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thông tin, tuyên truyền. Chương trình yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối ngoại, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tựu của đất nước...