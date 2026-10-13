Chính phủ ban hành Chỉ số bảo đảm an ninh mạng giai đoạn 2027 - 2028

Chỉ số bảo đảm an ninh mạng gồm 3 nhóm tiêu chí và 29 tiêu chí thành phần. Ảnh: chinhphu.vn

Theo Quyết định số 1964/QĐ-TTg, trong giai đoạn 2027 - 2028, Chỉ số bảo đảm an ninh mạng được triển khai thử nghiệm, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh, gồm 3 nhóm tiêu chí với 29 tiêu chí thành phần. Nội dung chi tiết, nguyên tắc, cấu trúc chỉ số, quy trình tính toán và thang đánh giá được thực hiện theo 7 Phụ lục kèm theo Quyết định.

Cấu trúc tổng thể của Chỉ số được chia thành 3 nhóm rõ rệt để phục vụ công tác quản lý nhà nước: Nhóm I - Nhóm tiêu chí đánh giá chung, áp dụng đối với mọi hệ thống thông tin và chủ quản hệ thống thông tin, gồm 2 tiêu chí thành phần: Đáp ứng hồ sơ đề xuất cấp độ và đáp ứng phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ. Nhóm II - Nhóm tiêu chí đánh giá đặc thù, áp dụng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và chủ quản hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, gồm 18 tiêu chí thành phần. Các tiêu chí tập trung vào những nội dung cốt lõi của công tác bảo đảm an ninh mạng như quản lý rủi ro; quản lý tài sản phần cứng, phần mềm và tài sản thông tin; cấu hình an toàn; quản lý tài khoản và quyền truy cập; quản lý lỗ hổng bảo mật; quản lý nhật ký an ninh mạng; bảo vệ trình duyệt web, dịch vụ thư điện tử; phòng, chống phần mềm độc hại; sao lưu, khôi phục dữ liệu; quản lý hạ tầng mạng; giám sát phòng thủ an ninh mạng. Nhóm III - Nhóm tiêu chí phục vụ chỉ đạo, điều hành, áp dụng đối với mọi hệ thống thông tin và chủ quản hệ thống thông tin, gồm 9 tiêu chí thành phần. Đây là nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả và mức độ kiểm soát các rủi ro, sự cố an ninh mạng, trong đó có tỷ lệ biện pháp xử lý rủi ro được thực hiện đúng hạn; tỷ lệ sự cố được kiểm soát, xử lý kịp thời; số lượng sự cố nghiêm trọng; số bản ghi dữ liệu cá nhân bị lộ lọt; lượng dữ liệu bị lộ lọt, bị mất hoặc mã hóa.

Trong quá trình triển khai thử nghiệm, các nội dung tại các Phụ lục sẽ được cập nhật, hiệu chỉnh nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn trước khi áp dụng chính thức.

Việc sơ kết giai đoạn triển khai thử nghiệm được thực hiện trong quý II/2028. Kết quả đánh giá trong giai đoạn này được sử dụng làm cơ sở thực tiễn để rà soát, hoàn thiện Chỉ số, không tổng hợp làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hoặc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trên cơ sở kết quả sơ kết, cơ quan thường trực báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng chính thức Chỉ số trong giai đoạn 2029-2030 và định hướng các năm tiếp theo, bảo đảm phù hợp với xu hướng công nghệ mới và yêu cầu quản trị an ninh mạng quốc gia.

Trong giai đoạn 2027 - 2028, các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức đánh giá thí điểm Chỉ số trên cơ sở áp dụng cấu trúc, nguyên tắc và phương pháp được quy định tại các Phụ lục kèm theo Quyết định. Các cơ quan, tổ chức khác có nhu cầu có thể nghiên cứu, tham khảo để tự tổ chức đánh giá.

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin đã được phê duyệt trước ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, tiếp tục sử dụng làm căn cứ đánh giá Chỉ số cho đến khi được rà soát, điều chỉnh hoặc phê duyệt lại theo quy định.

Việc đánh giá Chỉ số trong giai đoạn thí điểm được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thường trực, trên cơ sở số liệu, kết quả triển khai thực tế và hồ sơ, tài liệu minh chứng của kỳ đánh giá tương ứng.

Kết quả đánh giá Chỉ số được bảo mật, quản lý, sử dụng theo quy định; bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với các nội dung có chứa bí mật nhà nước. Đối với kết quả đánh giá thử nghiệm trong giai đoạn 2027 - 2028, kết quả được sử dụng làm cơ sở thực tiễn để rà soát, hoàn thiện cấu trúc, tiêu chí và phương pháp tính toán Chỉ số. Từ năm 2029, đối với kết quả đánh giá chính thức, kết quả đánh giá được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tổ chức công bố, xếp hạng định kỳ theo quy định trước tháng 5 hằng năm. Kết quả là căn cứ quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách vĩ mô, chiến lược về an ninh mạng quốc gia.

Trường hợp công bố kết quả đánh giá chính thức, nội dung công bố gồm điểm số và mức xếp loại của cơ quan, tổ chức. Kết quả đánh giá chính thức cũng có thể được sử dụng là một trong các thông tin tham khảo phục vụ công tác đánh giá cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an là cơ quan thường trực theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả đánh giá Chỉ số hằng năm; chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất điều chỉnh Chỉ số; sơ kết, tổng kết việc triển khai thử nghiệm; xem xét, điều chỉnh đối với các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần để phù hợp với tình hình thực tiễn; hướng dẫn việc áp dụng Chỉ số, phương pháp đánh giá, phạm vi và thời điểm thu thập dữ liệu đánh giá, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ số; nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ đánh giá tự động, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ việc chấm điểm, tổng hợp, báo cáo, thống kê kết quả đánh giá hằng năm.

Các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức đánh giá đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, bao gồm hệ thống thông tin của các đơn vị trực thuộc; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để theo dõi, thống kê, tổng hợp số liệu các chỉ tiêu, đảm bảo cập nhật thường xuyên, liên tục, đầy đủ, chính xác và báo cáo về cơ quan thường trực để tổng hợp, đánh giá theo thời hạn do cơ quan thường trực hướng dẫn; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để hình thành hệ thống dữ liệu đầy đủ, hỗ trợ cho việc triển khai đánh giá Chỉ số.

Công an tỉnh, thành phố là đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá theo quy định./.