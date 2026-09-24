Chính phủ bàn giải pháp giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Cả nước thiếu 48.249 giáo viên

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, điều chuyển cán bộ quản lý sang giảng dạy và tăng cường hợp đồng giáo viên tại các trường mầm non, phổ thông, cả nước hiện còn thiếu 48.249 người so với định mức được giao.

Đồng chí Thái Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh thiếu giáo viên so với định mức, đó còn là nghịch lý thừa, thiếu giáo viên đồng thời giữa các địa bàn và môn học; thừa giáo viên ở một số môn như Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, nhưng thiếu giáo viên môn tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất; thừa ở vùng thuận lợi, thiếu tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Một bộ phận sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp chưa được tuyển dụng, trong khi Nhà nước đã dành nguồn lực lớn cho đào tạo.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Nghệ An tham dự cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở nhận diện thực trạng, làm rõ các nguyên nhân, tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số cơ sở đào tạo và địa phương trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Đáng quan tâm là cơ chế phân bổ, tuyển dụng sinh viên sư phạm sau tốt nghiệp, đảm bảo không lãng phí nguồn lực đào tạo và lựa chọn được đội ngũ giáo viên chất lượng; đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các địa phương trong dự báo nhu cầu và chủ động điều động, sắp xếp, tuyển dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Một vấn đề cũng được đặt ra tại cuộc họp liên quan đến định mức giáo viên/lớp cần phải rà soát, nghiên cứu theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng cấp học, mô hình trường, quy mô học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và đặc thù vùng, miền. Việc xác định nhu cầu giáo viên cần gắn với thực tế từng địa bàn, tránh áp dụng cứng nhắc một định mức chung trong những điều kiện khác nhau.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục ở Nghệ An tham dự cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính và chính sách hỗ trợ đào tạo sinh viên sư phạm; nghiên cứu cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng, đồng thời có chính sách phù hợp để thu hút, giữ chân giáo viên tại những địa bàn khó khăn, những môn học đang thiếu nguồn tuyển dụng.

Quyết tâm khắc phục cơ bản tình trạng thiếu giáo viên

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, giáo dục là quốc sách hàng đầu, trong đó, đội ngũ nhà giáo giữ vai trò then chốt, quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy, bảo đảm đủ giáo viên là nhiệm vụ cần tập trung giải quyết, với mục tiêu cơ bản khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong năm học 2026 – 2027.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện nhu cầu giáo viên, trên cơ sở đó chủ động điều chuyển, tuyển dụng, hợp đồng giáo viên theo nhu cầu thực tế; bố trí, sắp xếp đội ngũ bảo đảm đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy ngay trong năm học 2026 – 2027, tiến tới chấm dứt tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên.

Cùng với đó, cần rà soát kỹ nhu cầu biên chế, không đề xuất giao biên chế vượt quá nhu cầu thực tế; đồng thời, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo hướng phù hợp với yêu cầu giảng dạy; quan tâm thực hiện chế độ đối với những giáo viên không có nhu cầu đứng lớp hoặc không đáp ứng về chất lượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi cả nước, cấp học, môn học và từng địa bàn; nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh định mức giáo viên theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Trên cơ sở định mức và nhu cầu thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng phương án biên chế giáo viên giai đoạn 2027 – 2031 để trình Chính phủ.

Để nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu đề xuất theo hướng thu gọn đầu mối cơ sở đào tạo sư phạm, chấm dứt cơ sở đào tạo sư phạm không chuyên, kém chất lượng; đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển các cơ sở đào tạo trọng điểm; chú trọng rà soát, chuẩn hóa chương trình đào tạo và đầu ra, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay.