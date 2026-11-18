Theo hãng thông tấn Anadolu, Hạ viện Ba Lan đã bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm với 242 phiếu chống và 200 phiếu thuận, không có nghị sĩ nào bỏ phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau phiên tranh luận căng thẳng về cách thức điều hành kinh tế của chính phủ và những bất đồng kéo dài liên quan đến cuộc khủng hoảng hiến pháp.

Kiến nghị bất tín nhiệm do nhóm nghị sĩ đối lập Phát triển Plus của cựu Thủ tướng Mateusz Morawiecki đệ trình, trong đó đề xuất cựu Chủ tịch Hạ viện Marek Jurek đứng ra thành lập chính phủ lâm thời thay thế nội các của Thủ tướng Donald Tusk.

Theo Hiến pháp Ba Lan, kiến nghị bất tín nhiệm chỉ được thông qua khi nhận được ít nhất 231 phiếu ủng hộ trong tổng số 460 nghị sĩ Hạ viện, đồng thời phải đề cử được người thay thế thủ tướng đương nhiệm.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng quanh hoạt động của Tòa án Hiến pháp Ba Lan, nơi các lực lượng chính trị đối lập vẫn còn bất đồng sâu sắc về tính hợp pháp trong quy trình bổ nhiệm thẩm phán cũng như quyền điều hành cơ quan tư pháp này.

Tại phiên tranh luận, cựu Thủ tướng Mateusz Morawiecki bày tỏ quan ngại về những tác động từ các động thái gần đây của chính phủ đương nhiệm đối với hoạt động của Tòa án Hiến pháp, đồng thời cho rằng những tranh cãi kéo dài liên quan đến cơ quan này đang làm phân tán sự tập trung vào các ưu tiên kinh tế, xã hội. Từ đó, ông đề xuất phương án thành lập một chính phủ chuyển tiếp do ông Marek Jurek lãnh đạo nhằm giảm bớt căng thẳng chính trị và duy trì ổn định hiến pháp.

Về phía chính phủ, các nghị sĩ liên minh cầm quyền bác bỏ quan điểm của phe đối lập, khẳng định những thành tựu trong điều hành kinh tế, đầu tư hạ tầng và tăng chi tiêu quốc phòng. Thủ tướng Donald Tusk cho rằng kiến nghị bất tín nhiệm này chỉ mang tính phô trương chính trị, đồng thời phản bác các ý kiến nêu ra quanh vấn đề lạm phát, pháp quyền và uy tín điều hành của nội các.

Nhậm chức từ tháng 12/2023, chính phủ của ông Tusk tiếp tục giữ vững quyền điều hành hướng tới cuộc bầu cử Quốc hội vào mùa Thu năm 2027, song những bất đồng quanh Tòa án Hiến pháp vẫn là bài toán lớn đối với ổn định chính trị tại Ba Lan.