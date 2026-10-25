Chính phủ Anh công bố gói ngân sách lên tới 800 triệu USD cho an toàn AI

Phần ngân sách lớn nhất sẽ được dành cho sáng kiến an toàn sinh học mới. Cụ thể, Anh sẽ chi 100 triệu bảng Anh để xây dựng phòng thí nghiệm ứng dụng AI nhằm phát hiện các mối đe dọa sinh học, cùng 65 triệu bảng Anh để nghiên cứu các giải pháp ứng phó với tác nhân gây bệnh.

Cùng với đó, Anh quyết định cấp thêm 120 triệu bảng Anh cho viện chuyên về an toàn AI, đồng thời rót 130 triệu bảng Anh cho sáng kiến Lá chắn số quốc gia và Trung tâm quốc gia về khả năng phơi nhiễm và phát hiện lỗ hổng bảo mật theo thời gian thực.

Đối với việc phát triển công nghiệp và ứng dụng, Chính phủ Anh thành lập một quỹ trị giá 60 triệu bảng Anh để đầu tư vào các doanh nghiệp trong nước ứng dụng AI trong chế tạo robot, hệ thống tự hành và sản xuất. Một khoản ngân sách 60 triệu bảng Anh khác sẽ dành cho hoạt động nghiên cứu AI và các hợp đồng mua sắm công.

Ngoài ra, Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh cũng sẽ nhận được một khoản kinh phí bổ sung để mở rộng quy mô hoạt động tại thành phố Manchester.

Các khoản phân bổ còn lại gồm: 23 triệu bảng Anh cho nghiên cứu tác động kinh tế của AI, 18 triệu bảng Anh để thành lập học viện thiết kế chip bán dẫn, 15 triệu bảng Anh cho giải thưởng tìm kiếm các giải pháp AI giải quyết vấn đề chính sách công, 30 triệu bảng Anh cho thị trưởng các vùng để hỗ trợ công tác phát triển AI tại địa phương.