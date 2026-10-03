China Open: Djokovic ngược dòng vào tứ kết

Sau thất bại bất ngờ trước Mariano Navone ngay vòng đầu US Open 2026, Novak Djokovic trở lại ATP Bắc Kinh với mục tiêu tìm lại phong độ. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp, trong đó có những thất bại trước Jannik Sinner tại Wimbledon và Thiago Agustin Tirante ở Cincinnati, khiến tay vợt 39 tuổi đối mặt với không ít hoài nghi.

Yunchaokete Bu - Djokovic: Ngược dòng bản lĩnh

Trước sức ép từ 15.000 khán giả cuồng nhiệt trên sân, Djokovic gặp nhiều khó khăn trước Yunchaokete Bu. Tuy nhiên, ở thời điểm chịu áp lực lớn, cựu số 1 thế giới đã thể hiện bản lĩnh để ngược dòng giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 4-6, 7-6(2), 6-2 trước tay vợt chủ nhà được trao suất đặc cách.

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Djokovic ngược dòng đẳng cấp trước tay vợt chủ nhà để vào tứ kết (nguồn: China Open)

Djokovic chỉ còn cách thất bại vài điểm ở những thời khắc cuối set hai, nhưng một lần nữa thể hiện bản lĩnh khi không chịu đầu hàng. Sau khi để mất lợi thế break, tay vợt Serbia chơi tốt trong loạt tie-break, qua đó đưa trận đấu vào set ba quyết định. Ở set cuối, Djokovic thi đấu chắc chắn, hiệu quả, liên tục buộc Yunchaokete Bu mắc lỗi trước khi khép lại chiến thắng với tỷ số 4-6, 7-6(2), 6-2 sau 2 giờ 52 phút.

Theo thống kê của ATP, Djokovic hiện có thành tích 31 trận thắng, chưa thua trận nào tại China Open. Tay vợt sở hữu 101 danh hiệu ATP Tour lần đầu trở lại giải ATP 500 này kể từ năm 2015, khi anh giành chức vô địch thứ sáu tại Bắc Kinh, cũng là kỷ lục của giải. Với chiến thắng mới nhất, Djokovic cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất tại một giải đấu trong Kỷ nguyên Mở (từ năm 1968), ngang với Rafael Nadal, người từng có 31 trận thắng liên tiếp tại Roland Garros.

Yunchaokete Bu từng vào bán kết giải đấu trên sân nhà năm 2024 và hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên đánh bại Djokovic. Tay vợt 24 tuổi thi đấu tự tin trong phần lớn thời gian trận đấu, liên tục tung ra những cú đánh mạnh từ các góc sân để gây khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, khi chiến thắng ở rất gần, tay vợt hạng 104 thế giới không thể hoàn tất mục tiêu trong lần đầu tiên đối đầu Djokovic.

Ở vòng tiếp theo, Djokovic có thể chạm trán Alexander Zverev tại tứ kết. Tay vợt Serbia đang là người lớn tuổi nhất lọt vào tứ kết một giải ATP 500 kể từ khi hệ thống này được thành lập năm 2009. Djokovic dẫn Zverev 9-5 trong lịch sử đối đầu, trong đó có chiến thắng gần nhất tại Roland Garros 2025. Zverev cũng đang có phong độ đáng chú ý sau khi giành 2 danh hiệu Grand Slam trong năm nay.

Alcaraz - Arnaldi: Alcaraz tiếp tục đối mặt thử thách tại Tokyo

Sau gần 5 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, Carlos Alcaraz trở lại ấn tượng khi lọt vào tứ kết US Open ngay tại giải đấu đầu tiên sau khi tái xuất. Tuy nhiên, khi mật độ thi đấu tăng lên, tay vợt người Tây Ban Nha bắt đầu bộc lộ những hạn chế, đặc biệt ở khả năng giao bóng trong 3 trận gần nhất. Anh thua Ben Shelton sau 5 set tại US Open, chật vật vượt qua Taylor Fritz sau 3 set tại Laver Cup và mới đây phải đối mặt với 13 break point, đồng thời 5 lần mất game giao bóng trước Alex Michelsen ngay vòng đầu giải đấu tại Tokyo.

Matteo Arnaldi bước vào giải với chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Ở trận ra quân tại Tokyo, tay vợt người Italy để thua set đầu trước đại diện chủ nhà Rei Sakamoto, nhưng đã ngược dòng giành chiến thắng sau 3 set. Đây là mùa giải nhiều khó khăn với Arnaldi; dấu ấn đáng kể nhất của anh là thành tích vào bán kết Roland Garros.