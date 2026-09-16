Chín tỉnh, thành phố có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

(Ảnh: Ủy ban nhân dân phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 16 giờ chiều 15/9 đến 16 giờ chiều 16/9), khu vực các tỉnh/thành phố Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Men 103mm (Sơn La); Miền Đồi (Quý Hòa) 185mm (Phú Thọ); Suối Bu 142mm (Lào Cai); Đạo Viện1 108mm (Tuyên Quang); Quân Chu 104mm (Thái Nguyên); Yên Lập 131mm (Quảng Ninh); Yên Thắng 254mm (Thanh Hóa); Nông trường15 395mm (Nghệ An);...

Trong 2 giờ qua (từ 14-16 giờ chiều 16/9), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Phước Thắng 57mm, Hòa Sơn4 53mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La và Lào Cai 10-20mm có nơi trên 30mm; Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh 10-20mm có nơi trên 40mm; Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An 20-40mm có nơi trên 70mm; Khánh Hòa 30-60mm có nơi mưa trên 100mm.

Bên cạnh đó, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Sơn La: Vân Hồ, Chiềng Hặc, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Lóng Sập, Mường Bang, Mường Cơi, phường Mộc Châu, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Song Khủa, Tà Xùa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Xuân Nha;

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Phú Thọ: Cao Dương, Cao Phong, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Hạ, Mường Vang, Nật Sơn, Tân Lạc, Thượng Cốc; An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đồng, Hương Cần, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Long Cốc, Mai Châu, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Sơn Lương, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thung Nai, Tiền Phong, Toàn Thắng, Trung Sơn, Tu Vũ, Vân Sơn, Võ Miếu, Xuân Đài, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị; Bản Nguyên, Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Chân Mộng, Chí Đám, Chí Tiên, Cự Đồng, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Đức Nhàn, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Lương, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hùng Việt, Hy Cương, Khả Cửu, Lai Đồng, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Hòa, Liên Minh, Minh Đài, Minh Hòa, phường Âu Cơ, phường Nông Trang, phường Phong Châu, phường Phú Thọ, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, phường Việt Trì, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Phú Khê, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tam Sơn, Tây Cốc, Thái Hòa, Thanh Ba, Thổ Tang, Thọ Văn, Thu Cúc, Thượng Long, Tiên Lữ, Tiên Lương, Trạm Thản, Vân Bán, Văn Lang, Văn Miếu, Vạn Xuân, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Lập;

Lào Cai: Văn Chấn; Chấn Thịnh, Hưng Khánh, Mỏ Vàng, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Thượng Bằng La; Cảm Nhân, Cát Thịnh, Gia Hội, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Liên Sơn, Lục Yên, Lương Thịnh, Mường Lai, Nậm Có, Nghĩa Tâm, phường Âu Lâu, phường Cầu Thia, phường Nam Cường, phường Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Phúc Lợi, Quy Mông, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Thác Bà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Tú Lệ, Việt Hồng, Xuân Ái, Yên Bình;

Tuyên Quang: Tân Trào, Thái Hòa, Trung Sơn, Bình Ca, Bình Xa, Đông Thọ, Đồng Yên, Hàm Yên, Hòa An, Hồng Sơn, Lực Hành, Minh Thanh, Nhữ Khê, phường An Tường, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, phường Nông Tiến, Phú Lương, Phù Lưu, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Thanh, Thái Bình, Thái Sơn, Thông Nguyên, Tiên Yên, Trường Sinh, Yên Nguyên, Yên Sơn;

Thái Nguyên: Quân Chu, An Khánh, Bình Thành, Bình Yên, Đại Phúc, Đại Từ, Đồng Hỷ, Đức Lương, La Bằng, Lam Vỹ, Nà Phặc, Nam Hòa, phường Bá Xuyên, phường Bách Quang, phường Linh Sơn, phường Phổ Yên, phường Phúc Thuận, phường Sông Công, phường Trung Thành, phường Vạn Xuân, Phú Bình, Phú Đình, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Tân Cương, Tân Khánh, Thần Sa, Thành Công, Trung Hội, Văn Lăng, Vạn Phú;

Quảng Ninh: Phường Đông Mai; Đông Ngũ, phường Bãi Cháy, phường Cẩm Phả, phường Cao Xanh, phường Cửa Ông, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoàng Quế, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Tuần Châu, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Việt Hưng, phường Yên Tử, Quảng La, Thống Nhất;

Thanh Hóa: Cẩm Thạch, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Lương Sơn, Nam Xuân, Phú Lệ, Quan Sơn, Tam Lư, Thanh Kỳ, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng; Bá Thước, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Kiên Thọ, Linh Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Xuân, Pù Luông, Quý Lương, Tam Thanh, Tân Thành, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Trung Sơn, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Thái, Yên Thọ; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Luận Thành, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Trạo, Nhi Sơn, Pù Nhi, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Tây Đô, Thắng Lộc, Thượng Ninh, Thường Xuân, Vân Du, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Tín, Yên Phú;

Nghệ An: Châu Bình, Châu Lộc, Đông Hiếu, Hùng Chân, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Tam Hợp, Thông Thụ, Tiền Phong; Châu Hồng, Châu Tiến, Minh Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Chiêu Lưu, Con Cuông, Giai Xuân, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Lượng Minh, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Xén, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Đồng, Nhôn Mai, Tam Đồng, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tri Lễ, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân;

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Khánh Hòa: Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Tây, Lâm Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Ninh Sơn, Tây Khánh Sơn.

Tàu thuyền trên biển đề phòng lốc xoáy, gió giật, sóng biển cao trên 2m

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (17/9), khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.