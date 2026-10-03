Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Kết quả điều tra lao động việc làm cho thấy, trong tháng 9, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so cùng kỳ năm trước là 97,1%; tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết so tháng cùng kỳ năm 2025 là 2,9%.

Trong quý III/2026, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không thay đổi so cùng kỳ năm 2025 là 96,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so kỳ báo cáo quý trước và tăng 0,5 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước; tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 3,2%.

Tỷ lệ hộ đánh giá về thu nhập quý III/2025, quý II/2026 và quý III/2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Trong quý III/2026, các hộ đánh giá có thu nhập tăng chủ yếu do tăng thu từ tiền lương, tiền công của thành viên hộ với 68,5% hộ đánh giá; 37,3% hộ nhận định do tăng thu từ hoạt động nông, lâm nghiệp, thủy sản; 20,8% hộ đánh giá do tăng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Trong các hộ đánh giá thu nhập giảm, 30,4% hộ giải thích do chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ tăng; 25,4% hộ đánh giá do giá bán các sản phẩm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ giảm; 24,4% hộ cho biết do thành viên hộ bị ốm, bệnh, chấn thương nặng hoặc tử vong; 20% hộ đánh giá do có thành viên tạm nghỉ việc và 18,4% hộ đánh giá do quy mô các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ giảm.

Các gia đình trong một chương trình vui trung thu 2026 tại cơ sở mầm non trên địa bàn phường Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, 37,9% hộ cho biết đã trải qua ít nhất một sự kiện gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình. Trong đó, 35,9% hộ phải chịu những ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao; 7,5% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, biến đổi khí hậu; 3,6% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng; 2,9% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với con người; 2,1% hộ chịu ảnh hưởng do thành viên hộ bị ốm, bệnh, chấn thương nặng hoặc tử vong và 0,5% hộ chịu ảnh hưởng của hỏa hoạn, cháy nổ.

Ngoài ra, tính từ đầu năm đến nay, 18,3% hộ được phỏng vấn cho biết nhận được trợ giúp từ các nguồn khác nhau. Trong đó, tỷ lệ hộ nhận được trợ giúp từ họ hàng, người thân là 10,3%; từ các chương trình, chính sách chung của quốc gia là 8,8%; từ các chương trình, chính sách của địa phương là 7,2%; từ các hoạt động từ thiện của các tổ chức và cá nhân khác là 2,1% và từ các nguồn khác là 0,06%.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả. 9 tháng năm nay, tổng số tiền hỗ trợ an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng đạt gần 69,3 nghìn tỷ đồng, trong đó: Lãnh đạo trung ương và địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 với số tiền hơn 32,4 nghìn tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách xã hội là hơn 3,2 nghìn tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là hơn 33,3 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại địa phương là hơn 246,6 tỷ đồng. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội đã cấp phát gần 35,1 triệu thẻ bảo hiểm y tế, sổ, thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

Trong chín tháng năm nay, Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân hơn 18,1 nghìn tấn gạo. Trong đó, gần 9,1 nghìn tấn gạo được hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho 604,6 nghìn nhân khẩu; hơn 8,2 nghìn tấn gạo cứu đói giáp hạt năm 2026 cho 547,2 nghìn nhân khẩu; 887,4 tấn gạo hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cho 59,1 nghìn nhân khẩu.