Chín tháng đầu năm giảm 16,6% số vụ tai nạn giao thông

9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng xử lý hơn 3,6 triệu lượt vi phạm trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết, 6.704 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 16,6% số vụ, giảm 9% số người chết và giảm 26,4% số người bị thương.

Cụ thể, cả nước xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết, 6.704 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 16,6% số vụ, giảm 9% số người chết và giảm 26,4% số người bị thương.

Với nỗ lực bám tuyến, bám địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã tổ chức 678.358 ca tuần tra, kiểm soát, với gần 2,5 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 20,3 triệu lượt phương tiện.

Qua đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 770.484 phương tiện; tước 89.161 bằng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe 508.518 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng 46,8%.

Công tác tuần tra, kiểm soát tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử lý 959.407 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 595.034 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 405.732 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm; 345.963 trường hợp dừng, đỗ sai quy định...

Đáng chú ý, lực lượng chức năng xử phạt 1.501 trường hợp người điều khiển phương tiện, thuyền viên trong ca trực có chất ma túy trong cơ thể.

Những con số trên cho thấy việc xử lý vi phạm đang tập trung mạnh vào những hành vi trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông, qua đó phát hiện, ngăn chặn nguy cơ trước khi tai nạn xảy ra.

Tập trung xử lý vào những hành vi trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ. Trong 9 tháng đầu năm, cả nước có hơn 4,4 triệu lượt thí sinh có mặt dự sát hạch, trong đó 65,37% đạt tiêu chuẩn; tiếp nhận gần 1,6 triệu hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.

Việc triển khai hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy trong công tác sát hạch, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhận diện thí sinh và nâng cấp dịch vụ công đổi, cấp lại giấy phép lái xe đang tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng quản lý người lái.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện đăng ký mới hơn 3,34 triệu phương tiện. Trong đó, ô-tô tăng 16,4% so với cùng kỳ 2025, mô-tô tăng 18% so với cùng kỳ. Cùng với đó, công tác rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện, kết nối và khai thác dữ liệu trên các nền tảng số tiếp tục được triển khai, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý phương tiện và người điều khiển.

Song song với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền tiếp tục chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.