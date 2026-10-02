Chín năm làm shipper nuôi cha nằm liệt giường

Gặp tai nạn giữa đêm tối

Căn nhà cấp 4 lụp xụp của cha con ông Trần Văn Cường (SN 1959) nằm khuất trong con ngõ nhỏ thuộc thôn Hà Tân Kiên, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị.

Theo người thân, sau khi xuất ngũ, ông Cường trở về quê rồi nên duyên với cô gái cách nhà hơn cây số. Niềm vui càng được nhân lên khi những đứa con chào đời. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, vợ ông Cường lâm bệnh rồi qua đời năm 1994, bỏ lại chồng cùng bốn đứa con thơ dại.

Ông Cường bị tai nạn nằm liệt giường hơn 20 năm nay

Ông Bùi Phước Đức, hàng xóm ông Cường cho biết, trong bốn người con của vợ chồng ông Cường, người con trai Trần Văn Tráng sinh năm 1989 là con thứ hai, người chị đầu hơn Tráng hai tuổi. Lúc vợ ông Cường qua đời, Tráng mới 5 tuổi, đứa em gái út 9 tháng tuổi.

Mẹ mất, bốn đứa con nhỏ lớn lên trong tình thương của người cha giữa bộn bề khó khăn. Chị gái của Tráng học hết cấp hai quyết định nghỉ học phụ giúp cha chăm lo các em.

Những tưởng khó khăn sẽ dần vơi đi với người đàn ông "gà trống nuôi con" thì biến cố lại ập đến. Tháng 8/2005, ông Cường đạp xe đạp sang xóm bên hỏi mua lợn giống, trên đường trở về gần đến nhà thì không may bị tàu hỏa va trúng.

Anh Tráng kể: "Cha bị tai nạn khoảng 21h, thời điểm ấy lúa ngoài đồng gặt về đang phơi, trời mưa phải xúc đổ vào giữa nhà. Đây cũng là lúc tôi chuẩn bị bước vào lễ khai giảng lớp 11. Khi hàng xóm chạy sang báo tin, mọi người hốt hoảng chạy tới thì thấy tàu đã dừng lại, cha tôi nằm bất động".

Anh Tráng cho biết, vụ tai nạn khiến cha anh bị đa chấn thương, gãy tay, chấn thương sọ não phải mổ hộp sọ, riêng thời gian nằm phòng hồi sức chờ lắp sọ lại mất cả tháng, chi phí rất lớn, phải chạy vạy vay mượn người thân, khó khăn chồng chất.

Sau thời gian hôn mê, ông Cường dần hồi phục, nhưng cũng từ đó chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải có người phụ giúp.

Hoàn cảnh đáng thương

Giữa bộn bề khốn khó, anh Tráng nghĩ đến việc bỏ học giữa chừng. Nhưng nghĩ đến những lời động viên của người thân, anh cố gắng học hết cấp ba, nghỉ học đi kiếm việc làm một năm rồi theo học cao đẳng kế toán.

Căn nhà lụp xụp của cha con ông Cường

Ra trường, Tráng làm việc tại một khách sạn, rồi chuyển qua làm kế toán cho một doanh nghiệp gần nhà. Nhưng đồng lương không đủ trang trải cuộc sống, anh quyết định nghỉ việc, vay tiền xây chuồng chăn nuôi lợn bên nhà, nhưng không thành công. Sau đó, hay tin có công ty mở chi nhánh giao hàng đầu tiên tại Quảng Trị, anh Tráng quyết định thử sức, rồi gắn bó với nghề shipper từ năm 2017 đến nay.

Mỗi ngày, anh Tráng dậy sớm lo bữa sáng, ngồi đút từng thìa cháo cho cha, đặt sẵn chai nước có ống hút dài phía trên đầu giường. Sau đó, anh chạy xe tới chi nhánh công ty nhận đơn hàng đi giao, trưa tranh thủ về lo cơm nước xong lại đi làm tiếp.

Bà Lê Thị Bình, Bí thư Chi bộ thôn Hà Tân Kiên, xã Ái Tử cho biết: "Chị và hai em gái của Tráng đều đã đi lấy chồng, mỗi người một nơi. Nhiều người động viên Tráng lấy vợ, nhưng Tráng chỉ ngậm ngùi không nói gì, có lẽ nghĩ đến hoàn cảnh hiện nay là không thể.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh ông Trần Văn Cường, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ ông Cường ở Quảng Trị)