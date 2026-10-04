Chìm thuyền trên sông, một kiểm lâm viên ở Lào Cai mất tích

Tối 4/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lào Cai, xác nhận một kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng, đoạn qua phường Lào Cai, sau sự cố chìm thuyền xảy ra vào chiều cùng ngày.

Theo vị này, sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng được huy động tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Thời điểm này trời tối, khiến công tác tìm kiếm trên sông gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng. (Ảnh: L.C.)

Trước đó, chiều 4/10, Hạt Kiểm lâm khu vực Lào Cai - Cam Đường tổ chức trồng cây xanh tại bãi nổi Soi Tiền, khu vực giữa sông Hồng, thuộc phường Lào Cai.

Nhóm thực hiện nhiệm vụ gồm nhiều người, sử dụng thuyền để vận chuyển cây xanh ra bãi nổi Soi Tiền tập kết, chuẩn bị phục vụ việc trồng cây trong những ngày tới.

Sau khi hoàn thành công việc, nhóm người lên thuyền trở lại bờ. Khoảng hơn 14h cùng ngày, khi thuyền di chuyển đến khu vực phía hữu ngạn sông Hồng, gần phố đi bộ thuộc phường Lào Cai, và chuẩn bị cập bờ thì xảy ra sự cố khiến phương tiện bị chìm. Một kiểm lâm viên rơi xuống sông và mất tích sau sự cố.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân. Công an và lực lượng dân quân phường Lào Cai sử dụng cano chuyên dụng, thuyền sắt cùng sào, lưới để rà soát khu vực xảy ra chìm thuyền.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm dọc hai bờ sông Hồng và khu vực xung quanh vị trí thuyền gặp nạn. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích.