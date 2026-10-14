Chìm thuyền trên sông, ít nhất 14 người thiệt mạng: Hiện trường thương tâm

Tối 13/10, một vụ lật thuyền chở khách thương tâm đã xảy ra trên sông Hằng, đoạn qua khu vực gần làng Rampur Shyamchand thuộc huyện Vaishali, bang Bihar (Ấn Độ), cướp đi sinh mạng của ít nhất 14 người.

Đáng chú ý, có nhiều phụ nữ và trẻ em nằm trong số những nạn nhân của thảm kịch này.

Theo các báo cáo sơ bộ từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát Raghopur. Con thuyền gặp nạn khi đang trên đường chở một nhóm hành khách, bao gồm nhiều trẻ em, trở về sau khi tham dự một bữa tiệc.

Về thiệt hại nhân mạng, ban đầu bà Varsha Singh, quan chức đứng đầu chính quyền huyện Vaishali, xác nhận với truyền thông có 11 người tử vong.

Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật mới nhất từ ông Tejashwi Yadav, nghị sĩ khu vực Raghopur kiêm lãnh đạo đảng Rashtriya Janata Dal (RJD), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 14 thi thể. Bên cạnh các nạn nhân xấu số, 3 người đã được giải cứu an toàn và 6 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước thảm kịch nghiêm trọng này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với những mất mát về người tại bang Bihar.

Thông qua Văn phòng Thủ tướng (PMO), chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ trích từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng (PMNRF) để chi trả khoản tiền bồi thường 200.000 rupee (2 lakh) cho thân nhân của mỗi nạn nhân thiệt mạng, đồng thời hỗ trợ 50.000 rupee cho những người bị thương.