Cảnh sát giao thông dùng cano tìm kiếm nạn nhân dọc 2 bờ sông Hồng, nơi xảy ra vụ chìm thuyền. Ảnh: Quốc Hồng

Chìm thuyền trên sông Hồng làm 1 kiểm lâm viên mất tích

Liên quan vụ chìm thuyền làm 1 nạn nhân mất tích, thông tin ban đầu do phóng viên thu thập được tại hiện trường, vào thời điểm này, Hạt kiểm lâm khu vực Lào Cai - Cam Đường thực hiện việc trồng cây xanh tại bãi nổi Soi Tiền theo kế hoạch.

Nhóm trồng cây gồm 8 người, sử dụng thuyền chở cây xanh sang bãi nổi Soi Tiền ở giữa sông Hồng để tập kết cây xanh lên bãi, phục vụ việc trồng cây tại đây trong những ngày tiếp theo.

Khi thuyền quay trở về từ bãi Soi Tiền cập bờ phía hữu ngạn sông Hồng (khu vực phố đi bộ, phường Lào Cai) thì xảy ra chìm thuyền. Vụ việc làm 1 kiểm lâm viên mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ. Video: Quốc Hồng

Vị trí thuyền chở cây sang bãi Soi Tiền ở giữa sông Hồng. Ảnh: Quốc Hồng

Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Quốc Hồng

Chiều tối 4/10, lực lượng Công an, dân quân phường Lào Cai đang dùng cano chuyên dụng, thuyền sắt và sào, lưới để tìm kiếm nạn nhân dọc theo 2 bờ sông Hồng, xung quanh khu vực xảy ra chìm thuyền. Đến 18 giờ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị mất tích.