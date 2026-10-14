Chìm thuyền trên phá Tam Giang, một người tử vong

Video: Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 14-10, ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP Huế), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra trên phá Tam Giang vào tối hôm trước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 13-10, ông N.N.L. (SN 1979) cùng vợ là bà Đ.T.B., trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP Huế, điều khiển thuyền máy dài dưới 6m đánh bắt cá tại vùng nước phá Tam Giang, đoạn gần phao số 11 thuộc địa bàn phường Thuận An.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án tìm kiếm.

Trong lúc đánh bắt, thuyền của hai vợ chồng xảy ra va chạm với một thuyền khác rồi bị chìm. Bà B. được người dân trên thuyền gần đó cứu lên, còn ông L. mất tích.

Nhận được tin báo, UBND phường Thuận An phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải đội 2 Biên phòng, Công an và lực lượng quân sự phường triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Thi thể của người chồng được tìm thấy sau khoảng 2 giờ tìm kiếm.

Các lực lượng huy động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và một ca nô cùng 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội 2 Biên phòng. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với lực lượng địa phương và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 20h35 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông L.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.