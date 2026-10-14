Chìm thuyền trên phá Tam Giang, một người tử vong

Khoảng 18h ngày 13/10, chính quyền phường Thuận An nhận được tin báo về vụ chìm thuyền gần khu vực cầu cảng cũ, Cảng cá Thuận An, khiến một người nghi mất tích.

Video tổ chức tìm kiếm cứu nạn thuyền đánh cá bị chìm tại phá Tam Giang, phường Thuận An.

Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền gắn máy dài dưới 6m do ông N.N.L. (SN 1979) điều khiển, trên thuyền có vợ là bà Đặng Thị Bắc, cùng trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP Huế.

Trong lúc đánh bắt cá trên vùng nước phá Tam Giang, gần phao số 11 thuộc địa bàn phường Thuận An, thuyền của vợ chồng ông N.N.L. xảy ra va chạm với một thuyền khác rồi bị chìm.

Bà Bắc được người dân ở gần đó cứu lên thuyền, còn ông N.N.L. mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người gặp nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phường Thuận An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, Hải đội 2 Biên phòng, Công an phường, lực lượng quân sự địa phương và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Các lực lượng huy động ca nô cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm trên vùng nước xảy ra sự việc. Đến 20h35 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông N.N.L..

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.