Chiều 18/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang tiếp tục triển khai tìm kiếm ông Triệu Văn Nghè (42 tuổi, trú tại thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, tỉnh Tuyên Quang), người mất tích sau vụ chìm thuyền xảy ra trên hồ thủy điện Na Hang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h50 ngày 17/11, ông Nghè cùng ông Chu Văn Hình (52 tuổi), cùng trú tại địa phương, đi chung một chiếc thuyền từ bến về nhà. Khi thuyền di chuyển được khoảng 700m, đến khu vực giữa lòng hồ thủy điện Na Hang, thuộc địa phận thôn Thượng Tân, nước bất ngờ tràn vào khiến phương tiện bị chìm.

Sau khi thuyền gặp nạn, cả hai người rời phương tiện và tìm cách bơi vào bờ. Tuy nhiên, trong quá trình bơi, ông Nghè bị đuối nước, chìm xuống hồ và mất tích. Ông Hình may mắn bơi được vào bờ, thoát nạn.

Khu vực nơi nạn nhân mất tích.

Đến 21h10 cùng ngày, Công an xã Minh Ngọc tiếp nhận thông tin vụ việc và thông báo, đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang huy động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc có mặt hồ rộng khoảng 600m, độ sâu ước tính 35m. Bên cạnh diện tích mặt nước lớn và địa hình lòng hồ sâu, nhiệt độ nước lạnh cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai tìm kiếm.

Để xác định vị trí nạn nhân, lực lượng chức năng sử dụng nhiều phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, trong đó có camera dò tìm dưới nước. Các cán bộ, chiến sĩ đang tiếp tục rà soát khu vực nạn nhân được xác định mất tích, khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Đến chiều 18/11, công tác tìm kiếm ông Triệu Văn Nghè vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực thực hiện.