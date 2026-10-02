Chìm thuyền khi đi vớt phế liệu trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích

Xác nhận thông tin với phóng viên ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng cho biết: Sau khi nhận được thông tin, xã đã cử cán bộ xuống nắm bắt tình hình. Sơ bộ thì xác định có hai vợ chồng ở xã Thượng Tân Lộc đi thuyền lên đây để rà vớt phế liệu.

Người dân cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 vợ chồng đang mất tích trên sông (Ảnh: MXH).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 2/10, trên sông Lam, đoạn cách cầu Rộ khoảng 400m. Lúc này, có 2 vợ chồng đi thuyền cùng nhóm với 3 thuyền khác đi dọc lòng sông để thu gom sắt vụn.

Trong quá trình di chuyển, thu gom thuyền của hai vợ chồng bất ngờ bị lật rồi chìm xuống sông. Sau sự cố, 2 vợ chồng mất tích. Những người đi cùng đã thông báo sự việc đến chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, đồng thời tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân.

"Hiện tại cơ quan công an và các lực lượng chức năng của xã, cùng với người dân tham gia tìm kiếm", ông Tuấn cho biết.