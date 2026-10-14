Chìm thuyền khi đánh bắt ở vùng đầm phá, người đàn ông tử vong thương tâm

Ngày 14/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) cho biết, đơn vị vừa huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tại phường Thuận An.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân tối 13/10. Ảnh: NVĐ.

Khoảng 18h ngày 13/10, ông Nguyễn Ngọc Lân (SN 1979) cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc (trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP Huế) sử dụng phương tiện có gắn máy (Cule) dài khoảng 6m để đánh bắt cá ở vùng nước phá Tam Giang.

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân xảy ra va chạm với một phương tiện khác và bị chìm. Bà Bắc được người dân ở gần cứu vớt, còn ông Lân mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 20h35 ngày 13/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.