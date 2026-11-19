Thông tin từ Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang, đơn vị này xác nhận đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ chìm thuyền trên hồ thuỷ điện Na Hang.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 17.11, ông Triệu Văn Nghè (SN 1984) và Chu Văn Hình (1974), cùng trú tại xã Minh Ngọc (Tuyên Quang) đi chung một chiếc thuyền từ bến về nhà.

Khi di chuyển khoảng 700m, đến giữa lòng hồ, nước bất ngờ tràn vào thuyền khiến phương tiện bị chìm, hai người lập tức bỏ thuyền rồi bơi vào bờ.

Tuy nhiên, trong quá trình bơi về, ông Nghè bị đuối nước, chìm xuống hồ và mất tích, ông Hình may mắn thoát nạn.

Khu vực nạn nhân mất tích có diện tích mặt nước lớn và địa hình lòng hồ sâu. Ảnh: Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang

Đến 21h10 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo, ngay sau đó 12 cán bộ, chiến sĩ đã được điều động cùng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đến hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra vụ việc, lòng hồ rộng khoảng 600m, độ sâu khoảng 35m, diện tích mặt nước rộng, độ sâu lớn cùng nhiệt độ nước lạnh khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.