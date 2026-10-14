Chìm thuyền đánh cá trên phá Tam Giang, 1 người tử vong thương tâm

Ngày 14/10, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ngư dân ở địa phương bị mất tích sau vụ va chạm thuyền đánh cá trên đầm phá Tam Giang.

Thông tin ban đầu, vào tối 13/10, ông Nguyễn N. L (SN 1979) cùng vợ là bà Đặng T. B (trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP Huế) sử dụng phương tiện thuyền gắn máy cole để đánh bắt cá trên vùng đầm phá Tam Giang.

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông L xảy ra va chạm với một phương tiện khác và bị chìm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân gặp nạn.

Lúc này, bà B. được người dân gần đó cứu vớt lên bờ, còn ông L. rơi xuống nước mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 20h35 ngày 13/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc L.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Xem thêm video lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị.