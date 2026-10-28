Chìm tàu cá trên vùng biển Hà Tĩnh, 1 ngư dân tử vong, 1 người mất tích

Thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), vụ tai nạn xảy ra vào sáng 28/10, tại vùng biển xã Thiên Cầm, cách bờ khoảng 2 hải lý.

Thời điểm gặp nạn, tàu cá mang số hiệu HT-90377-TS của ngư dân Lê Văn Luyện (sinh năm - SN 1980, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) đang trên đường vào cảng cá Cửa Nhượng thì bất ngờ bị chìm. Trên tàu có 5 ngư dân, trong đó 3 người được ứng cứu an toàn, còn anh Nguyễn V.Th. (SN 1976, trú tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) và anh Lê V.H. (SN 1988, trú tại xã Cẩm Trung) mất tích.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, thời tiết trên biển diễn biến xấu, mưa to, sóng lớn, gió mạnh khiến công tác cứu nạn, tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Lê V.H. tại khu vực tàu cá bị chìm. Anh Nguyễn V.Th. vẫn mất tích, các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

UBND xã Cẩm Trung đã phát thông báo đến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, Ban Quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cùng UBND các xã, phường ven biển, đề nghị phối hợp hỗ trợ tìm kiếm ngư dân còn mất tích.