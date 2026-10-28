Chìm tàu cá trên biển Hà Tĩnh, 1 người tử vong, 1 người mất tích

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với ngư dân địa phương tìm kiếm một người mất tích trong vụ chìm tàu cá xảy ra sáng cùng ngày.

Khoảng 6h ngày 28/10, tàu cá HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ, đang khai thác hải sản tại khu vực gần đảo Bớc, cách bờ khoảng 2 hải lý thì gặp sự cố hỏng máy và bị chìm.

Lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm trên đường ra tìm kiếm ngư dân mất tích. (Ảnh: BHT)

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 ngư dân. Trong đó, 3 người được cứu sống, 2 người mất tích gồm ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với các tàu cá địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Lê Viết Hà. Hiện công tác tìm kiếm ông Nguyễn Văn Thế vẫn được tiếp tục.

UBND xã Cẩm Trung đã thông báo vụ việc đến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cùng các đơn vị, địa phương ven biển để phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Theo chính quyền địa phương, thời tiết trên vùng biển Hà Tĩnh đang có mưa, sóng lớn, gây nhiều khó khăn cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.