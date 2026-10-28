Chìm tàu cá ở Hà Tĩnh, 2 người thương vong và mất tích

Vào khoảng 6h cùng ngày, tàu cá mang số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đang đánh bắt cách bờ khoảng 2 hải lý (gần đảo Bớc) thì gặp sự cố hỏng máy và chìm.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 5 ngư dân. Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã ứng cứu an toàn được 3 người. Hai nạn nhân bị mất tích được xác định là anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung) và ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng).

Đến 14h chiều, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Lê Viết Hà.

Hiện, chính quyền địa phương cùng các lực lượng cứu nạn đang tiếp tục huy động thêm phương tiện hỗ trợ tìm kiếm ông Nguyễn Văn Thế. Do vùng biển Hà Tĩnh đang có mưa và sóng lớn nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.