Chìm tàu cá ở Hà Tĩnh, 2 ngư dân gặp nạn

Thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), sáng 28/10, một vụ chìm tàu cá xảy ra trên vùng biển xã Thiên Cầm, cách bờ khoảng 2 hải lý.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: TL.

Thời điểm này, tàu cá mang biển kiểm soát HT-90377-TS do ông Lê Văn Luyện (SN 1980, trú xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) làm chủ đang trên đường vào cảng cá Cửa Nhượng thì gặp sự cố hỏng máy và bị chìm. Trên tàu có 5 ngư dân.

Sau tai nạn, 3 ngư dân được ứng cứu an toàn. Hai người mất tích là anh Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, do thời tiết trên biển có mưa to, sóng lớn, gió mạnh, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Viết Hà tại khu vực tàu cá bị chìm. Hiện, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm anh Nguyễn Văn Thế.