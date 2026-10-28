Chìm tàu cá, một người tử vong, một người mất tích ở Hà Tĩnh

Các lực lượng chức năng và bà con ngư dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Theo đó, khoảng 5 giờ 50 phút sáng cùng ngày, tàu cá của ngư dân Lê Văn Luyện (46 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh), mang biển kiểm soát HT-90377-TS trên đường di chuyển vào Cảng cá Cửa Nhượng cách bờ khoảng 2 hải lý thì bất ngờ bị chìm.

Thời điểm này trên tàu có 5 ngư dân, 3 ngư dân được ứng cứu an toàn, 2 ngư dân mất tích là anh Nguyễn Văn Thế (50 tuổi, trú tại xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (38 tuổi, trú tại xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ chìm tàu, Đồn Biên phòng Thiên Cầm cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Tuy nhiên, do biển động, mưa to, sóng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Lê Viết Hà tại khu vực tàu chìm. Hiện ngư dân Nguyễn Văn Thế vẫn đang mất tích, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.