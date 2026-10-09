Chile ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn, bão mạnh lên ở Mỹ

Tổng thống Chile José Antonio Kast đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Las Condes, phía Đông Santiago, nhằm tăng cường năng lực ứng phó. Nước sông Mapocho tràn bờ, khiến nhà chức trách phát lệnh sơ tán đối với cộng đồng dân cư gần đó. Cơ quan ứng phó thảm họa của Chile đã đặt 10 quận khác trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất, đồng thời ra lệnh đóng cửa các trường học vào ngày 9/10.

Các quan chức cho biết, những trận mưa bão hồi đầu tuần đã gây hư hại cho hàng chục ngôi nhà trên khắp miền Trung Chile và khiến gần 12.000 khách hàng tại Santiago bị mất điện.

Trong bối cảnh mưa lớn gây ngập lụt tại Chile, lực lượng cứu hỏa cho biết đã giải cứu hoặc sơ tán hơn 1.000 người. Mưa lớn dự kiến giảm từ ngày 9/10 theo giờ địa phương.

Trong khi đó, tại Đại Tây Dương, bão Isaias đã mạnh lên cấp 2 trên thang Saffir - Simpson gồm 5 cấp, trong đó cấp 5 là mạnh nhất, và đang hướng về vùng duyên hải của Mỹ. Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ cảnh báo bão có thể gây mưa lớn, ngập lụt và nước dâng tại các khu vực ven biển thuộc bang Florida, Alabama và Mississippi khi đổ bộ vào cuối ngày 9/10 hoặc rạng sáng 10/10. Nhiều địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu sơ tán tại một số khu vực ven biển và triển khai các biện pháp ứng phó.

Các diễn biến thời tiết cực đoan xảy ra trong bối cảnh hiện tượng El Niño đang mạnh lên. Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) nhận định El Niño năm nay có thể đạt đỉnh vào tháng 12 và nằm trong số những đợt mạnh nhất kể từ ít nhất năm 1950.