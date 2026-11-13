Chiều và tối nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa lớn cục bộ

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (13/11), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ tối 12/11 đến 8 giờ sáng nay 13/11 có nơi trên 70mm như các trạm: Chiềng Pha (Sơn La) 78mm, Hòa Hiệp Trung (Đắk Lắk) 81mm,…

Dự báo, chiều và tối 13/10, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng; đồng thời, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tàu thuyền trên biển đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh

Ngoài ra, hiện nay (13/11), ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, ngày và đêm 13/11, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.