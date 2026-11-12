Chiều và tối nay 12-11, Nam bộ có mưa trở lại

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, tại Nam bộ, không khí lạnh đang di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, tiến gần khu vực Nam bộ. Đồng thời, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động trở lại.

Do tác động của các hình thế thời tiết nêu trên, sáng đến trưa 12-11, hầu hết khu vực Nam bộ ngớt mưa, ngoại trừ ven biển phía Đông còn mưa lác đác. Đến chiều và tối, mưa dông có xu hướng quay trở lại, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Vùng có khả năng mưa vừa, mưa to vào chiều nay tập trung ở ven biển phía Đông của Nam bộ và khu vực lân cận. Đến chiều tối và tối, mưa tập trung tại phía Bắc TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, phía Bắc TPHCM và khu vực dọc biên giới các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Nam bộ phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Do trời nhiều mây, nhiệt độ giảm nhẹ, thời tiết bớt oi nóng so với những ngày trước.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 12-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to.

Tuy nhiên, so với những ngày trước, phạm vi và cường độ mưa lớn ở Trung bộ đang có xu hướng thu hẹp. Trong ngày 12-11, mưa vừa, mưa to tiếp tục xảy ra tại TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Riêng phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm nay, mưa lớn ở Trung bộ sẽ giảm dần.

Tại Bắc bộ, đêm 12-11 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Nam bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.