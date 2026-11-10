Chiêu trò thuê xe tự lái đem đi cầm đồ: Tóm gọn gã chủ mưu sau chuỗi ngày lẩn trốn

Theo tài liệu điều tra, năm 2025, do không có tiền tiêu xài, Phan Anh Thiên (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố để lấy tiền.

Đối tượng Phan Anh Thiên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Thiên bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi trên với Nguyễn Văn Tú (SN 1995) và Nguyễn Xuân Thành (SN 1990), cùng trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, cả ba thuê xe ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx của anh L.A.T. (trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng đưa xe đến gửi tại nhà anh D.Đ.K. (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Yên) để tìm địa điểm cầm cố. Tuy nhiên, do chưa tìm được nơi nhận cầm cố, các đối tượng đã hỏi vay anh K. số tiền 45 triệu đồng để chi tiêu và tiếp tục tìm nơi cầm cố chiếc xe.

Sau đó, cả ba đối tượng Thiên, Tú và Thành đã cầm cố chiếc xe ô tô trên cho anh T.V.N. (SN 1991, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) lấy số tiền 85 triệu đồng. Từ số tiền này, các đối tượng sử dụng 45 triệu đồng để trả khoản vay của anh K., số tiền 40 triệu đồng còn lại được chia nhau tiêu xài cá nhân.

Kết quả định giá của cơ quan chức năng xác định chiếc xe ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx có trị giá 206.250.000 đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.