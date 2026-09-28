Chiêu trò tạo giao dịch Momo giả mạo: Cặp tình nhân lừa trót lọt 6 cửa hàng điện nước ở Đắk Lắk
Ngày 28/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra một cặp tình nhân Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, trú tại xã Ea Ning) và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi, trú tại xã Krông Ana) chuyên tạo ra các biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, ngày 13/9, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cả 2 đã bàn bạc, thống nhất sẽ đi đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng hỏi mua các cuộn dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Sau đó, các đối tượng vào ứng dụng momo trên điện thoại tạo lập một giao dịch giả đã thanh toán thành công và đưa cho chủ cửa hàng xem để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn đó, 2 đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện của các cửa hàng ở nhiều xã phường như: Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi chiếm đoạt được số cuộn dây điện trên, 2 đối tượng đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài.
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25/9, Công an xã Quảng Phú đã bắt giữ được 2 đối tượng trên. Điều đáng nói, tháng 6/2026 cả 2 đối tượng này vừa mới chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn như trên thì nay lại tiếp tục tái phạm.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk giao cho Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra mở rộng.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chieu-tro-tao-giao-dich-momo-gia-mao-cap-tinh-nhan-lua-trot-lot-6-cua-hang-dien-nuoc-o-dak-lak-post362184.html