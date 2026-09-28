Chiêu trò tạo giao dịch Momo giả mạo: Cặp tình nhân lừa trót lọt 6 cửa hàng điện nước ở Đắk Lắk

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/9, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cả 2 đã bàn bạc, thống nhất sẽ đi đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng hỏi mua các cuộn dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm tại cơ quan công an - Công an tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, các đối tượng vào ứng dụng momo trên điện thoại tạo lập một giao dịch giả đã thanh toán thành công và đưa cho chủ cửa hàng xem để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn đó, 2 đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện của các cửa hàng ở nhiều xã phường như: Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi chiếm đoạt được số cuộn dây điện trên, 2 đối tượng đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25/9, Công an xã Quảng Phú đã bắt giữ được 2 đối tượng trên. Điều đáng nói, tháng 6/2026 cả 2 đối tượng này vừa mới chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn như trên thì nay lại tiếp tục tái phạm.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk giao cho Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra mở rộng.