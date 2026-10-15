Chiêu trò rửa tiền xuyên quốc gia

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ, xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp. Vụ án mang yếu tố xuyên quốc gia, do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản. Thời gian xảy ra vụ án từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng. Ngoài ra, nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yên (tương đương khoảng 117 tỷ đồng) vào tài khoản do nhóm lừa đảo quản lý. Ngay khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam. Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1 đến 2% trên mỗi giao dịch. Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với 3 bị can. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia tiếp tay cho các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền phi pháp. Đặc biệt, đối với cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại nước ngoài cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại; tuyệt đối không tham gia các hoạt động đổi tiền qua trung gian, mua bán ngoại tệ trái phép và kiên quyết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại để bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như hình ảnh của người Việt Nam tại nước bạn.

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