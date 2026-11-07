Chiêu trò buôn đất 'nhảy cóc' hợp đồng: Lật tẩy kịch bản trốn thuế tinh vi tại Hưng Yên

Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Hưng Yên xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Nguyễn Thị Thơ và Nguyễn Thị Luyến đã thực hiện việc mua nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình theo quy định của pháp luật, đồng thời không thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Công an tỉnh Hưng Yên thi hành Lệnh khám xét tại chỗ ở của Nguyễn Thị Thơ - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Sau khi mua đất, Thơ và Luyến tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại các thửa đất nhằm thu lợi. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, các đối tượng đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp, thể hiện giao dịch trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian.

Các tài liệu này được sử dụng để kê khai, nộp hồ sơ thuế, qua đó che giấu các lần mua bán thực tế, nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.