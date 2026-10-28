Chiếu phim lưu động gắn với quảng bá Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Buổi chiếu phim thu hút đông đảo người dân đến xem

Các buổi chiếu phim và tuyên truyền được tổ chức tại gần 30 xã, phường, tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung tập trung giới thiệu Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026; trình chiếu phóng sự Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Bản giao hưởng của những âm điệu, phim tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô ngàn năm văn hiến và các phim truyện Việt Nam có nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Người dân xem phóng sự Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Thông qua hình thức chiếu phim lưu động kết hợp tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đặc biệt là tuyên truyền về công viên địa chất nhằm tích cực chuẩn bị cho công tác tái thẩm định Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông năm 2027.

Đây cũng là dịp đưa các giá trị văn hóa, thông tin tuyên truyền đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.