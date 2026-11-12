Chiếu phim 'Cánh đồng hoang' – bản hùng ca về người dân Nam Bộ trong kháng chiến

Ra mắt năm 1979, bộ phim “Cánh đồng hoang” do đạo diễn Nguyễn Hồng Sến thực hiện, nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết kịch bản và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phụ trách phần âm nhạc.

Cảnh trong phim "Cánh đồng hoang". Ảnh: Đoàn phim

Phim lấy bối cảnh vùng Đồng Tháp Mười trong những năm kháng chiến chống Mỹ, kể câu chuyện về gia đình Ba Đô (nghệ sĩ Lâm Tới) và Sáu Xoa (nghệ sĩ Thúy An) cùng đứa con nhỏ sống trong căn chòi giữa vùng sông nước mênh mông. Họ đảm nhận nhiệm vụ giữ đường dây liên lạc cho bộ đội, che giấu cán bộ, theo dõi hoạt động của địch, đồng thời xoay xở mưu sinh và chăm sóc con thơ.

Cuộc sống của gia đình nhỏ luôn bị đe dọa bởi những cuộc càn quét, những chiếc trực thăng Mỹ ngày đêm quần thảo trên cánh đồng. Trước sức mạnh quân sự vượt trội của đối phương, vợ chồng Ba Đô dựa vào sự am hiểu địa hình, tận dụng sông nước, cây cỏ để ẩn náu và bảo vệ lực lượng cách mạng.

Phim khắc hoạ hình ảnh một gia đình nhỏ Nam Bộ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ lực lượng cách mạng. Ảnh: Đoàn phim

Những tình huống hiểm nghèo, đặc biệt cảnh hai vợ chồng phải đưa con vào túi nylon, dìm xuống nước để tránh sự truy lùng của máy bay địch, đã trở thành những hình ảnh ấn tượng của điện ảnh Việt Nam.

Phim “Cánh đồng hoang” có cách kể chuyện giàu chất hiện thực, đan xen giữa sự khốc liệt của chiến tranh và những khoảnh khắc bình dị của đời sống. Giữa mưa bom, bão đạn, gia đình Ba Đô vẫn có những phút giây quây quần bắt cá, nấu cơm, chăm sóc con nhỏ… Những hình ảnh ấy làm nổi bật khát vọng sống, tình yêu gia đình và phẩm chất kiên cường của người dân Nam Bộ.

Phim tập trung làm nổi bật phẩm chất kiên cường của người dân Nam Bộ. Ảnh: Đoàn phim

Được quay trực tiếp tại Đồng Tháp Mười, bộ phim ghi lại chân thực cảnh sắc sông nước, rừng tràm, đầm lầy và điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Dưới góc nhìn của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến – người từng là phóng viên chiến trường, từng khuôn hình mang đậm hơi thở đời sống và sự khốc liệt của chiến tranh.

“Cánh đồng hoang” từng giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1980 và Huy chương vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1981. Năm 2025, tác phẩm được bình chọn trong 50 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau gần nửa thế kỷ, bộ phim vẫn giữ nguyên giá trị tư tưởng và nghệ thuật, khắc họa sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu cùng tình cảm gia đình của con người Việt Nam trong chiến tranh.

Chương trình “Hẹn với phim Việt” là dịp để khán giả thưởng thức một tác phẩm giàu sức sống, thêm hiểu về những năm tháng lịch sử và trân trọng giá trị của hòa bình.