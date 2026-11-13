Chiều nay, trao giải Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026

Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); đồng thời cụ thể hóa Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Báo Công lý và Đại học Bách khoa Hà Nội, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong môi trường đại học.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Báo Công lý và Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong ảnh: Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị và phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026".

Ghi nhận những sáng kiến vì giao thông an toàn

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho sinh viên”, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026” được phát động ngày 11/9/2026, tổ chức thi từ ngày 5/10 đến 12 giờ ngày 15/10/2026.

Cuộc thi gồm 4 học phần, kết hợp kiểm tra kiến thức pháp luật, phân tích tình huống và vận dụng vào thực tiễn. Trong đó, học phần D - Sáng kiến, giải pháp, chiếm 30/100 điểm, là điểm mới đáng chú ý, khuyến khích sinh viên đề xuất những ý tưởng, giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong môi trường học đường.

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, giáo dục đại học còn có trách nhiệm bồi dưỡng ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Theo ông, kiến thức pháp luật giao thông cần được sinh viên vận dụng vào những hành động cụ thể, trước hết là tự giác chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho bản thân và người xung quanh. Với thế mạnh về khoa học, công nghệ, sinh viên Bách khoa còn có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để đề xuất các sáng kiến, giải pháp thiết thực góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Võ Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số tạo điều kiện để sinh viên chủ động tìm hiểu pháp luật, phân tích tình huống thực tế và đề xuất sáng kiến. Công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo, cũng được ứng dụng để hỗ trợ công tác quản lý, tổng hợp, rà soát dữ liệu, phục vụ quá trình chấm thi và xét giải.

Ông Võ Tuấn Anh nhấn mạnh: “Giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở số lượng thí sinh tham gia hay những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn là những kiến thức pháp luật sinh viên tiếp thu được, những sáng kiến có thể áp dụng vào thực tiễn và sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi em”.

Một trong những sáng kiến của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Học pháp luật từ những tình huống thực tế

Bên cạnh lễ tổng kết, trao giải, chương trình còn dành thời lượng cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các tình huống thực tế và phiên tòa giả định.

Đưa pháp luật vào cuộc sống, hình thành ý thức thượng tôn pháp luật và chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm là mục tiêu xuyên suốt của Báo Công lý trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo định hướng đó, chương trình tại Đại học Bách khoa Hà Nội được tổ chức với nhiều hoạt động tương tác, kết hợp trình chiếu video tình huống giao thông, trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật và trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với các Thẩm phán, chuyên gia pháp lý và đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông.

Các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tích cực tham gia Cuộc thi.

Điểm nhấn là clip “Phiên tòa giả định”, tái hiện quá trình xét xử sơ thẩm một vụ án hình sự liên quan đến hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông qua diễn biến phiên tòa, sinh viên có cơ hội tìm hiểu trình tự tố tụng, nhận diện hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý của người giao xe và những hậu quả có thể phát sinh. Từ một tình huống cụ thể, các quy định pháp luật được chuyển tải trực quan, giúp người học hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo đảm an toàn giao thông.

Sinh viên cũng được trực tiếp phân tích các tình huống giao thông, lựa chọn phương án xử lý và trao đổi với chuyên gia để làm rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý cũng như những biện pháp phòng ngừa.

Theo PGS.TS Nguyễn Như Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo), hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đổi mới theo hướng gắn kiến thức với thực tiễn, giúp học sinh, sinh viên hiểu và biết vận dụng các quy định pháp luật vào cuộc sống. Các hình thức tương tác, nhập vai, mô phỏng tình huống và phiên tòa giả định không chỉ giúp người học tiếp thu kiến thức sinh động hơn mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Võ Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, bày tỏ mong muốn những kiến thức và trải nghiệm từ cuộc thi sẽ được sinh viên vận dụng trong cuộc sống hằng ngày, bắt đầu từ việc tự giác chấp hành pháp luật, bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Đó cũng là cách để tinh thần thượng tôn pháp luật và văn hóa giao thông an toàn lan tỏa từ giảng đường ra cộng đồng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức sẽ trao 16 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải dành cho các thí sinh có sáng kiến, giải pháp xuất sắc ở học phần D.