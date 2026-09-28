Chiều nay, TPHCM có thể ngập vì mưa và triều cường

Hôm nay 28-9, khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM có khả năng xuất hiện mưa dông. Từ sau 16 giờ đến tối, phía Bắc thành phố có thể có mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Chiều nay, khu vực phía Bắc TP Đồng Nai và các tỉnh dọc biên giới cũng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cho biết, gió mùa Tây Nam đang hoạt động yếu nên buổi sáng Nam bộ chủ yếu có nắng, mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Tại TPHCM, hôm nay người dân cũng cần lưu ý triều cường. Nước sông, kênh rạch dâng cao làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực thấp.

Trong 2 ngày 28 và 29-9, triều cường có thể lên cao vào các khung giờ 6-8 giờ và 17-19 giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực ven biển Nam bộ đang trong kỳ triều cường cao. Từ ngày 28-9 đến 3-10, triều duy trì ở mức cao, có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, ven sông và ven biển. Triều cường cũng làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở Nam bộ.

Tại Bắc bộ và Trung bộ, thời tiết ổn định, không có mưa lớn, nền nhiệt tăng. Bắc bộ hôm nay chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.