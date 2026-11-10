Chiều nay, hơn 300 xã phường miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong 24 giờ qua (từ 12h ngày 9/11 đến 12h ngày 10/11), các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 448mm; đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 495mm; Nam Đông (TP Huế) 658mm; Bà Nà 1 (TP Đà Nẵng) 462,2mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 290mm; Canh Liên (Gia Lai) 228,1mm; Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 479,8mm; Khánh Bình (Khánh Hòa) 189,1mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Trong chiều nay 10/11, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Hà Tĩnh 5-10mm, có nơi trên 20mm; Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng 20-30mm, có nơi trên 80mm; Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa 10-20mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 300 xã, phường.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1 ở hầu hết các địa phương trên, trong đó Quảng Trị và TP Huế cấp 2.